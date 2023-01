Tehnička podrška Centralne banke Mađarske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrhovna monetarna institucija Crne Gore dogovorila je sa Centralnom bankom Mađarske tehničku podršku, u cilju razmjene iskustva i znanja za unapređenje alata za razvoj srednjih, malih i mikro preduzeća, kao najvažnijeg dijela crnogorske ekonomije.

Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić sastao se danas u Budumpešti sa guvernerom Centralne banke Mađarske Györgyem Matolcsyem, sa kojim je razgovarao o stanju u finansijskom i bankarskom sistemu Crne Gore i Mađarske, izazovima sa kojima se suočavaju centralne banke, i njihovim mogućim rješenjima.

Na sastanku je konstatovano da regionalna saradnja danas dobija još više na značaju, jer je kroz partnerski odnos i uzajamnu podršku, lakše suočavanje sa poteškoćama.

Žugić je zahvalio na učešću Centralne banke Mađarske u programima tehničke pomoći koji se finansiraju iz pretpristupnih sredstava Evropske unije, a posebno u Programu za jačanje kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana u cilju njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka, u okviru kojeg centralne banke zemalja Zapadnog Balkana mogu razmjenjivati iskustva sa svojim evropskim kolegama.

“Cilj programa je usklađivanje standarda, odnosno podrška pripremi centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka”, navodi se u saopštenju.

Matolcsy je kazao da je proširenje Evropske unije prema Zapadnom Balkanu naročito važno za Mađarsku, te će stoga Centralna banka Mađarske rado pružiti stručnu pomoć centralnim bankama tih država.

