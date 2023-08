Svjetske berze pale

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama su ove sedmice cijene dionica pale, nakon što je agencija Fitch smanjila kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država (SAD), a britanska centralna banka ponovno povećala kamatne stope.

Dow Jones skliznuo je 1,1 odsto na 35.065 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,3 odsto, a Nasdaq indeks 2,9 odsto na 13.909 bodova, prenosi Hina.

Najveći sedmični pad S&P 500 indeksa od marta posljedica je, između ostalog, odluke Fitcha o smanjenju kreditnog rejtinga SAD-a s najviše vrijednosti AAA na AA+ jer se, kako je obrazložila agencija, u naredne tri godine očekuje pogoršavanje fiskalne situacije i rast javnog duga.

Fitch je tako druga agencija koja je smanjila rejting SAD-a, nakon što je Standard & Poor’s to učinio 2011. godine. Zbog toga se dio ulagača povukao iz rizičnijih investicija i okrenuo sigurnijima, kao što su državne obveznice.

To je podstaklo rast prinosa na obveznice, pa je, na primjer, prinos na desetogodišnje američke državne obveznice polovinom sedmice dostigao 4,198 odsto, najvišu vrijednost od novembra prošle godine.

„Povećani prinosi na obveznice dovode u pitanje privlačnost dionica”, rekao je strateg u U.S. Bank Wealth Management, Tom Hainlin.

Prinosi rastu, između ostalog, zbog špekulacija da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), mogla još jednom do kraja godine da poveća kamatne stope i zadrži ih na povišenim vrijednostima duže nego što se očekivalo.

Naime, svi posljednji podaci pokazuju da je američko tržište rada i dalje snažno, što bi moglo da podrži dalji rast potrošnje, a time i povišenu inflaciju.

Predsjednik ogranka Fed-a u Ričmondu, Thomas Barkin, kazao je da je inflacija i dalje previsoka, premda posljednji podaci pokazuju da cjenovni pritisci popuštaju.

Slična je situacija i u Evropi. Zbog toga je britanska centralna banka ponovno povećala ključne kamate za 0,25 procentnih poena.

U fokusu ulagača bili su i kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Do sada je više od dvije trećine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo poslovne izvještaje, pri čemu ih je oko 80 odsto po zaradi nadmašilo procjene analitičara. Uprkos tome, zarade kompanija u drugom tromjesečju su u prosjeku oko pet odsto manje nego u istom prošlogodišnjem periodu.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,7 odsto na 7.564 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,1 odsto na 15.951 poena, a pariski CAC 2,2 odsto na 7.315 bodova.

