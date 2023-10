Svjetske berze oštro pale

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su oštro pale, zbog rasta prinosa na obveznice i poruke predsjednika američke centralne banke, Jeromea Powella, da bi banka mogla dodatno da poveća kamatne stope.

Na Wal Streetu je Dow Jones pao 1,6 odsto na 33.127 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 2,4 odsto na 4.224 poena, a Nasdaq indeks 3,2 odsto na 12.983 boda.

Negativno je na tržište dionica uticao rast prinosa na američke državne obveznice. U petak su se prinosi na desetogodišnje obveznice, prvi put nakon 16 godina, probili iznad vrijednosti od pet odsto, prenosi Hina.

To može uticati na kamate na hipotekarne i kredite za kupovinu automobila, kao i na kamate na kreditne kartice.

Uz to, viši prinosi na obveznice smanjuju privlačnost dionica, jer ulagačima nude dobre prinose bez ikakvog rizika.

Ulagače je pokolebao i Powell, koji je na jednom poslovnom skupu kazao da su centralni bankari oprezni po pitanju monetarne politike, nakon agresivnog povećanja kamata prošle godine, ali da bi zbog snažne ekonomije i tržišta rada kamate mogle biti dodatno povećane.

„Ulagači su se nadali da će Powell najaviti da su Federalne rezerve završile s povećanjem kamata, no on je praktično poručio da će biti potrebno dodatno povećati kamate ako se inflacija zadrži na povišenim vrijednostima”, rekao je potpredsjednik u firmi Wealthspire Advisors, Oliver Pursche.

Ulagači nijesu skloni riziku i zbog toga što se plaše eskalacije sukoba između Izraela i Palestinaca.

U takvim okolnostima, ulagači se povlače iz rizičnijih investicija, kao što su dionice, i traže utočište za svoj kapital u investicijama koje se smatraju sigurnijima u nesigurna vremena, kao što je zlato.

Zbog toga se cijena unce zlata kreće blizu najviše vrijednosti u dva mjeseca, oko 1,98 hiljada USD.

Zbog svega toga, ulagače nijesu ohrabrili ni kvartalni poslovni rezultati, premda je većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su do sada objavile izvještaje, ostvarila veće zarade nego što se očekivalo.

I na evropskim berzama cijene dionica su oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,6 odsto na 7.402 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,5 odsto na 14.798 poena, a pariski CAC 2,7 odsto na 6.816 bodova.

