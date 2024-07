Svi servisi PU od sjutra u funkciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi servisi Poreske uprave (PU) od sjutra će biti u punoj funkciji, saopšteno je iz te institucije.

“Prekid u radu sistema u vezi sa redovnim održavanjem i poboljšanjem cjelokupnog sistema je otklonjen, a za sve obaveze u vezi sa predajom prijava/izvještaja koje nijesu mogle biti realizovane u zakonski predviđenom roku, Poreska uprava pomjera rok za predaju”, navodi se u saopštenju.

Iz PU su rekli da će se prijava poreza na dodatu vrijednost (PDV) za obračunski period jun predata od 15. do 21. jula smatrati blagovremeno predatom prijavom.

“Prijava IOPPD za obračunski period jun predata od 15. do 21. jula smatraće se blagovremeno predatom prijavom”, dodaje se u saopštenju.

Revizorski izvještaj za prošlu godinu predat u periodu od 30. juna do 21. jula smatraće se blagovremeno predatim.

“Poreski obveznici su dužni da svoju utvrđenu obavezu po osnovu prijave PDV- a i IOPPD izvještaja uplate u propisanom roku, to jeste do 15. jula”, precizirali su iz PU.

Iz PU su zahvalili još jednom svim poreskim obveznicima i građanima na razumijevanju i strpljenju.

