Svečano otvoren Međunarodni sajam pršuta

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni sajam pršuta (MESAP) 2023 svečano je otvoren danas na Dvorskom trgu u Prijestonici Cetinje.

Iz Prijestonice su kazali da su, nakon uspješne organizacije prvog MESAP-a, koji je održan u julu prošle godine, i na ovogodišnjem sajmu učestvovali brojni domaći i strani izlagači, a svoje proizvode predstavili su učesnici iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Italije i Španije.

U ime Prijestonice Cetinje prisutne je pozdravila zamjenica gradonačelnika, Ana Novović koja je kazala da su izloženi specijaliteti proizvod marljivog rada, tradicije i ljubavi, te da svaki od njih ističe ljepotu naših krajeva i pažnju koja se posvećuje svakom koraku u proizvodnom procesu.

„Međunarodni sajam pršuta je prilika da istaknemo bogatstvo i raznolikost naših suhomesnatih proizvoda, da proslavimo gastronomsku tradiciju koja seže duboko u naše korijene, ali i mjesto gdje proizvođači, stručnjaci i ljubitelji pršuta mogu zajedno da razmijene iskustva, a naša je želja da im pomognemo u tome i da ova manifestacija postane tradicionalna”, navela je Novović.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da resorno Ministarstvo podstiče i daje punu podršku unapređenju manifestacionog turizma, a da je Međunarodni sajam pršuta od samog osnivanja prepoznat kao manifestacija koja doprinosi razvoju turističkog manifestacionog proizvoda Prijestonice i koja je autentična na našim prostorima.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da su prošle godine na otvaranju Međunarodnog sajma pršuta izrazili želju da ova manifestacija dobije tradicionalni karakter, jer crnogorski pršut zaista to i zaslužuje.

“Sada već možemo reći da će živjeti i postati tradicionalna, gastronomska, turistička manifestacija Cetinja prepoznata u regionu, a i šire”, navela je Drakić.

Obraćajući se prisutnima, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Marko Radonjić, kazao je da se organizacijom ovog sajma promoviše Crna Gora, Cetinje, naša kuhinja i cjelokupna tradicija, te da crnogorski pršut koji se izdvaja ukusom i kvalitetom predstavlja svojevrsni brend Prijestonice Cetinje, gdje se godišnje proizvede više od 400 hiljada pršuta, što dodatno upotpunjuje već bogatu turističku ponudu.

Sajam je zvanično otvoren revijalnim takmičenjem govornika u rezanju prve fete pršuta, nakon čega je uslijedio obilazak štandova i degustacija proizvoda.

Današnje otvaranje festivala svojim nastupom uveličali su članovi KUD-a Njegoš i hor djece cetinjskih osnovnih i srednjih škola uz dirigenticu Andreu Stanković, a prikazan je i kratki film prvog Međunarodnog sajma pršuta MESAP 2022.

Pored programa kojim je predviđeno izlaganje i degustacija suhomesnatih proizvoda, tokom dva dana sajma planirani su i nastupi poznatih muzičkih zvijezda.

Izvođači koji će nastupiti od 16 sati na Dvorskom trgu su Vesko Belada, Sevdah kvartet, Darko Martinović i Trio Gušt, dok su za sjutra planirani nastupi Boba i Peđe Vujovića, Luke Radovića, Amela Ćurića i poznatog akustičnog sastava The Frajle.

Organizatori događaja su Prijestonica Cetinje, Turistička organizacija Prijestonice Cetinje i Klaster Crnogorski pršut.

Moderatorka današnjeg događaja bila je novinarka Sonja Borozan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS