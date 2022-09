Švajcarski turoperatori i mediji u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Air Montenegro organizovala studijsku posjetu predstavnika nekih od značajnih turoperatora, turističkih agencija i medija iz Švajcarske.

Riječ je o predstavnicima turoperatora i turističkih agencija koji su fokusirani na ponudu kongresnog, aktivnog, kulturnog i drugih oblika turizma, od kojih većina još nema Crnu Goru u svojoj ponudi, ali planiraju da je uključe.

Predstavnici medija koji su učesnici studijske posjete su portali: About travel CH, koji piše članke u vezi sa MICE segmentom, Travel Trip i Alb info – Europe. Oni borave u Crnoj Gori od srijede do nedjelje.

„Prethodnih dana su imali priliku da obiđu nacionalne parkove Biogradska gora i Skadarsko jezero, da se upoznaju sa ponudom kulturnog turizma obilazeći Stari grad Kotor, Perast, Ulcinj, Bar i prijestonicu Cetinje, ali i sa ponudom hotela kako bi mogli da ih uključe u svoje aranžmane”, navodi se u saopštenju NTO.

Tokom boravka u destinaciji, uživali su i u crnogorskoj tradiciji, specijalitetima i domaćem vinu.

Stavljajući akcenat na predstavljanje crnogorske turističke ponude švajcarskim predstavnicima i njihovo uvezivanje sa crnogorskom turističkom privredom, NTO je u četvtrak u Petrovcu organizovala poslovnu B2B radionicu kojoj je prisustvovalo oko 50 predstavnika crnogorske turističke privrede.

Iako su prvi put u našoj zemlji, predstavnici švajcarskih agencija i turoperatera su izuzetno zadovoljni posjetom i radionicom.

Nadja Wassmer iz kompanije MICExperts kazala je da je, kao i ostale kolege, čula za Crnu Goru, ali nije imala prilike da je posjeti.

„Pomislila sam da će biti uzbudljivo doći ovdje i smatram da će ovo biti zanimljiva destinacija našim klijentima koji su u potrazi za novim idejama i iskustvima. Uvijek smo u potrazi za autentičnim mjestima, ali i za kulinarskim iskustvima, a Crna Gora na tom polju ima mnogo toga da ponudi”, rekla je Wassmer.

Leandra Will iz Hotelplana je navela da bogata istorija čini ovu zemlju još interesantnijom, te da je zanimljivo što su plaže tako blizu planinama.

Ona je poručila da njena kompanija, Hotelplan, želi da uvrsti Crnu Goru u njihov portfolio i nada se da će dovesti Švajcarce u, kako je kazala, jednu prelijepu zemlju.

Poslovne radionice i susreti, koje NTO organizuje, veoma su korisni i domaćim turističkim poslenicima i privredi, prvenstveno zato što je to prilika da se upoznaju sa turoperatorima i predstave svoju ponudu.

Prema riječima generalnog menadžera hotela Montenegrina iz Rafailovića, Varnesa Zagore, ovakvi događaji su od krucijalnog značaja za domaći turizam.

“Drago mi je što je NTO nekoliko godina unazad organizuje ovakve radionice jer je izuzetno bitno da turoperateri sa evropskih tržišta vide Crnu Goru, da se upali ta iskra kod njih da žele da sarađuju sa nama i da predstavimo šta sve naša država sve nudi”, kazao je Zagora.

Sales i marketing menadžer hotela Vivid Blue Serenity Resort, Tatjana Kuljača, rekla je da su poslovne B2B radionice jedan od najvažnijih koraka jer se na taj način otvaraju prema turoperaterima i agencijama koje ranije nijesu radile sa Crnom Gorom.

“To je za nas velika stvar, jer sami kao hotelijeri ne možemo da učinimo mnogo. Ali ukoliko imamo podršku u smislu da se ljudi dovedu kod nas da vide koliko je Crna Gora lijepa i šta sve nudi, onda je potpuno drugačija priča nego kada mi sami pokušavamo da turističke agencije ili turoperatore ubijedimo da je u Crnoj Gori lijepo onoliko koliko zaista jeste”, kazala je Kuljača.

Predstavnik NTO, Andri Stanović, naveo je da je interesovanje na radionici bilo veliko.

„To nam daje potporu da švajcarsko tržište ubuduće tretiramo među primarnim tržištima gdje ćemo sprovoditi razne promotivne aktivnosti i nadamo se povećati broj dolazaka. Kad su dolasci iz Švajcarske u pitanju, do kraja jula bilježimo dolazak oko 14 hiljada Švajcaraca, što je u poređenju sa prethodnom godinom negdje 50 odsto više”, precizirao je Stanović.

Od velikog značaja za razvoj ovog tržišta je i postojanje direktne cjelogodišnje avio linije na relaciji Cirih – Podgorica u realizaciji nacionalne avio-kompanije Air Montenegro, te na relaciji Cirih-Tivat u realizaciji švajcarske avio kompanije Edelweiss, koja najavljuje ponovno uspostavljanje letova u periodu od maja do septembra naredne godine.

Pored NTO i nacionalne avio kompanije Air Montenegro, svoju podršku u organizaciji studijske posjete dali su i strateški partneri Budvanska rivijera i Gold Travel, lokalne turističke organizacije Budve i Kotora, Muzeji Crne Gore, Plantaže, hoteli Conte i The Chedi Luštica Bay.

