Sunčani grad prilika da se riješi stambeno pitanje brojnih građana

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Projekat Sunčani grad je prilika da se riješi stambeno pitanje brojnih građana Nikšića, prvenstveno mladih ljudi, i nezaposlenost svede na najmanju moguću mjeru, saopštio je predsjednik Skupštine, Andrija Mandić.

On je danas u pratnji predsjednika Opštine Nikšić, Marka Kovačevića, posjetio izložbu idejnih rješenja projekta Sunčani grad u Nikšiću i čestitao dobitnicima prve nagrade na konkursu.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, istakao da ništa manje poštovanje ne zaslužuju i ideje koje su osvojile drugo i treće mjesto.

Prema njegovim riječima, upravo je Nikšić iskoračio kada su u pitanju kapitalni projekti koji su stvorili na stotine novih radnih mjesta.

Mandić je podsjetio i na ideju prvog čovjeka Elektroprivrede (EPCG), Milutina Đukanovića, – osnivanje Solar gradnje, koja zapošljava više od 400 ljudi i koja je omogućila implementaciju vizije „proizvodi gdje trošiš“, te da preko 3,5 hiljada domaćinstava već ima ugrađene solarne panele i da je ukupna dosadašnja instalisana snaga 50 megavata (MW) projekta Solari 3000+ i 5000+.

Kada se to uporedi sa Termoleketranom (TE) Pljevlja, koja ima ukupnu instalisanu snagu 200 MW, onda se, kako se navodi, može vidjeti kakve je rezultate postigla EPCG u izuzetno kratkom roku.

Kovačević se zahvalio predsjedniku Mandiću na posjeti, ističući da će projektom Sunčani grad manje razvijeni dijelovi Nikšića dobiti moderni stambeno – poslovni kompleks.

On je zaključio da ne sumnja u podršku Skupštine, ali i da očekuje podršku Vlade.

