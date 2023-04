Sudski sporovi koče projekat u Perazića dolu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupacija Hilton je prije više od godinu iskazala interesovanje da preuzme investiciju i završi izgradnju hotela As u Perazića dolu, međutim do danas ništa nije urađeno u pravcu potencijalnog dogovora.

Kako su za portal RTCG saopštili iz Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, problem je pravosuđe, koje godinama ne rješava sudske sporove koji se tiču izgradnje ovog hotela.

Do danas, kako su kazali, nije okončan ni stečaj, pa stvari prosto ne mogu da se pomjere s mrtve tačke, iako postoji vrlo ozbiljno interesovanje renomiranog investitora.

Još 2018. godine, Privredni sud uveo je stečaj u kompaniju Nega turs Montenegro kojoj je država 2002. godine za pet miliona tadašnjih njemačkih maraka prodala hotel As u Perazića dolu. Kupac ipak nije ispunio obaveze iz kupoprodajnog ugovora, a plan je bio da ulože preko 20 miliona i hotel završe do kraja 2003. godine, prenosi portal RTCG.

Sve je palo u vodu ali je tadašnja crnogorska Vlada u februaru 2014. godine odlučila da se potpiše aneks ugovora i da se investitoru pruži još jedna šansa. No, ni nju nije iskoristio. Ovog puta je bilo dogovoreno da investitor uloži 15 miliona EUR, a da polovina tog iznosa bude plasirana do kraja 2014. godine. Uz to je pružena bankarska garancija od tri miliona EUR, za koju se ispostavilo da nije potkrijepljena adekvatnom dokumentacijom.

Kako se ništa nije dešavalo i ulaganja nije bilo, Vlada je 2016. godine tražila raskid ugovora, a HG Budvanska rivijera je potom, vodeći se instrukcijama Vlade, predala Privrednom sudu tužbu za raskid ugovora.

U kompaniju Nega turs Montenegro dvije godine kasnije uveden je stečaj. Kako je taj stečajni postupak vođen, predmet je propitivanja i ocjena tužilaštva u aktuelnom postupku protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića i drugih okrivljenih u tom slučaju. Suđenje Jovaniću počinje prvih dana maja.

Vlada je objavila da se potencijalni investitor obratio Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma namjerom za preuzimanje investicije završetka izgradnje hotela As u Perazića dolu, te da je donijeta odluka da se uradi analiza mogućeg preuzimanja investicione obaveze.

Krajem prošle godine, na zvaničnom internet sajtu Vlade objavljena je Informacija o aktivnostima na valorizaciji turističkih lokaliteta koji su ranije bili obuhvaćeni privatizacijom, gdje se pominje i projekat u Perazića dolu.

Vezano za hotel As, navodi se da je bio upriličen sastanak na kojem je osim predstavnika Ministarstva i potencijalnih investitora prisustvovao i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa.

“Na sastanku je predloženo da se zainteresovanoj strani omogući uvid u svu potrebnu dokumentaciju za projekat As sa kojom raspolaže Ministarstvo, kao i da se u saradnji sa Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa uradi analiza mogućeg preuzimanja investicione obaveze od drugog pravnog lica, s obzirom na trenutne postupke pred nadležnim sudom”, piše u Vladinom dokumentu.

Mada drugih detalja nema, portal RTCG saznaje da je u pitanju Hilton grupacija, koja je iskazala zainteresovanost da preuzme projekat i investira, ali odugovlačenje sudskog spora zasad odlaže realizaciju. Ta grupacija još ništa nije potvrdila, a uz to su početkom godine medijima sapštili da nijesu uključeni u projekat.

U toku je sudski spor, s obzirom na to da je tužilaštvo pokrenulo postupak protiv predstavnika Nega-Turs Montenegro, jer su dali lažno obezbjeđenje u vidu bankarske garancije na iznos od tri miliona EUR, s rokom važenja do 1. februara 2016. godine. Garancija je izdata od Sberbanke iz Rusije, za koju se ispostavilo da je nenaplativa.

Komisija za kontrolu, ocjenu i dinamiku investicije izvršila je kontrolu na objektu hotel As i konstatovala da investitor Nega-Turs Montenegro Podgorica nije uložio predviđeni iznos od 7,5 miliona EUR, koliko bi iznosilo 50 odsto ukupne investicije.

“Tadašnje Ministarstvo održivog razvoja odobrilo je dodatni rok investitoru, kako bi otklonio nepravilnosti iz izvještaja kontrolora. Kako investitor do naznačenog roka nije ispunio ugovorom predviđene obaveze, Vlada Crne Gore na sjednici od 28.decembra 2015. godine donijela je zaključak kojim je zadužila prethodno Ministarstvo održivog razvoja i turizma da, u saradnji sa Zaštitnikom-imovinsko pravnih interesa Crne Gore, u ime Vlade, pokrene postupak raskida ugovora. Po prethodno navedenom, u toku je postupak raskida ugovora pred nadležnim sudom, kao i postupak po krivičnoj prijavi za dostavljanje garancije”, saopštili su iz Vlade.

