Suđenje iznova zbog promjene sudije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sudski postupak u Privrednom sudu između Plantaža i njihovog nekadašnjeg poslovnog partnera OMP Engeneering, u vezi sa propalom fabrika briketa, a koji je pokrenut 2014. godine, vodiće se ispočetka zbog promjene postupajućeg sudije.

Taj predmet je bio u rukama sutkinje Danijele Vukčević koja je pošla u Apelacioni sud, a sada je dodijeljen novoj sutkinji Mariji Adžić, pišu Vijesti.

Plantaže i OMP Engeneering su van suda postigle poravnanje koje nije sprovedeno kao dokaz u sudskom postupku pa je ročište u četvrtak u Privrednom sudu odloženo da bi sud ocijenio uticaj poravnanja na sudski postupak koji je u toku. Uz to, potrebno je i da se tužilac OMP Engeneering izjasni po pitanju poravnanja u okviru ovog sudskog postupka.

Na osnovu ugovora o poravnanju, Plantaže su OMP Engeneering trebalo da isplate 350 hiljada EUR, kao i da ustupe plac od 37 hiljada kvadrata u Donjim Kokotima, procijenjen na 1,3 miliona EUR.

Plantaže je trebalo da dobiju potpuno vlasništvo nad firmom Plant OMP, na koju se vodi jedino izgrađeni hangar. Spor je pokrenut 2014. godine kada je OMP Engeneering tužio Plantaže tražeći nadoknadu štete za ulaganje u zajedničko preduzeće Plant OMP, koje je trebalo da od lozovine proizvodi brikete (energent).

Plantaže su podnijele protivtužbu po istom osnovu. Javni izvršitelj Aleksandar Bošković donio je rješenje 2021. godine po kome su Plantaže dužne da OMP Engeneeringu plate 350 hiljada EUR na osnovu ugovora o poravnanju. Na to rješenje iz Plantaža su uložili prigovor navodeći, između ostalog, da je ono nezakonito i neosnovano, istakavši da ugovor o poravnanju nikada nije stupio na snagu, kao i da OMP Engeneering svoj udio u preduzeću Plant OMP nije prenio na njih.

Taj prigovor Plantaža je usvojen od Privrednog suda krajem oktobra.

Spornim ugovorom o poravnanju se bavi i Specijalno državno tužilaštvo (SDT) koje je okončalo istragu u predmetu protiv okrivljenih bivših članova odbora direktora i bivše izvršne direktorice Plantaža, pa se očekuje da će optužnica ubrzo biti dostavljena na kontrolu Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici. Istraga malverzacija u Plantažama krenula je nakon što je novi menadžment podnio krivičnu prijavu SDT-u tvrdeći da su raniji članovi odbora direktora zloupotrebom položaja u privrednom poslovanju pribavili drugome protivpravnu imovinsku korist, a nanijeli štetu kompaniji.

Iz SDT-a ranije su nezvanično kazali da su štetno poravnanje predložili, a potom i usvojili većinom glasova tadašnjeg Odbora direktora “Plantaža”, iako je pred Privrednim sudom u toku bio parnični postupak između dvije kompanije radi naknade štete po tužbi i protivtužbi, a u kojem su svi dokazi i izjave vještaka bile u korist državne kompanije.

Vještaci su tokom ranijeg parničnog postupka pred Privrednim sudom naveli da vrijednost novca i zemlje prenijete na firmu OMP Engeneering”iznosi najmanje 1,4 miliona EUR štete za državnu kompaniju.

Plantaže su po mišljenju viještaka trebalo da dobiju obeštećenje od oko 3,5 miliona EUR, ali su pristale da one obeštete suprotnu stranu sa 1,4 miliona. Upitna je i vrijednost ustupljenog placa, tada procijenjena na nešto preko milion EUR.

