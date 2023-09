Stvaraju preduslove za primjenu izmjena Zakona o platnom prometu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) donio je odluke o regulatornom kapitalu platnih institucija i o regulatornom kapitalu institucija za elektronski novac, u cilju stvaranja preduslova za primjenu izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu, koji stupa na snagu 8. oktobra.

Na sjednici Savjeta je donijeta i odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za četvrti kvartal, kojom je određeno da ta stopa za posljednji kvartal tekuće godine bude nula odsto.

„Donošenju te odluke prethodila je analiza relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji“, navodi se u saopštenju.

Savjet je donio i rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji PaySpot ME, sa sjedištem u Podgorici.

