Strateškom saradnjom do čiste, stabilne i pristupačne energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, kroz strateško partnerstvo sa francuskom energetskom kompanijom EDF, ima šansu da osigura čistu, stabilnu i pristupačnu električnu energiju za građane, ali i dobar izvozni produkt.

To su, kako je saopšteno iz Vlade, ocijenili premijer Milojko Spajić i izvršni direktor EDF-a Luk Remon, na sastanku u Davosu.

U saopštenju se podsjeća da je Elektroprivreda Crne Gore u septembru potpisala Memorandum o saradnji sa EDF-om i dodaje da je na današnjem sastanku odlučeno da se u razvijanje projekata, čiji je cilj razvoj energetskog sistema Crne Gore, uključi italijanska kompanija Edison, koja je dio EDF grupacije i ima ekspertizu u valorizaciji hidro potencijala.

Ramon je rekao da je energija iz nuklearnih i hidroelektrana ekstremno važna jer je osnov za stabilnost energetske mreže i proizvodnju energije po pristupačnim cijenama.

„To garantuje sigurnost za sve građane Evrope i manju zavisnost od ostalih izvora energije“, naglasio je Remon.

Spajić je istakao da je to ogromna šansa za ekonomski razvoj Crne Gore, jer u državi postoji puno neiskorišćenog hidro potencijala, ekološki prihvatljivog.

„Izgradnja novih proizvodnih kapaciteta omogućiće stabilno snabdijevanje električnom energijom, omogućiti zelenu tranziciju, kojoj težimo, a dodatan benefit za naše građane može biti izvoz električne energije”, rekao je Spajić.

To je, kako je dodao, posebno važno zbog dupliranja kapaciteta podmorskog kabla, kojim je Crna Gora povezana sa Italijom do kraja 2027. godine.

„Jako nam je bitno da u ovaj proces ulazimo sa kredibilnim kompanijama, takvih strateških partnerstava nedostajalo nam je u prošlosti“, kazao je Spajić.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je konstatovano da je zajednički interes saradnja u oblasti energetske tranzicije, te razvoju novih hidroelektrana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS