Strateški pristup unapređenju crnogorskog start up ekosistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prva Montenegro start up round table strategy sesija održana je u Podgorici, okupljajući ključne aktere crnogorskog inovacionog ekosistema sa ciljem razmatranja modaliteta buduće saradnje i unapređenja start up i inovativne zajednice u Crnoj Gori.

Digital Den je bio medijator na sastanku kojem su prisustvovali gotovo svi akteri inovacione i start up scene – Evropska banka za obnocu i razvoj (EBRD), Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT), Američka ambasada u Crnoj Gori, Naučno-tehnološki park, Fond za inovacije, Tehnopolis, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Privredna komora (PKCG) i Sekretarijat za preduzetništvo i investicije Glavnog grada, su takođe pozdravili inicijativu.

Gostujući predavači iz Holandije podijelili su svoja iskustva o unapređenju start up ekosistema kroz zajednički rad, naglašavajući važnost koordinisanog i ujedinjenog pristupa svih lokalnih aktera za postizanje efikasnih rezultata.

“Istaknut je značaj korišćenja usaglašene terminologije u okviru različitih programa podrške start up-ovima, kao i zasnivanje podrške na analizi podataka o efikasnosti pojedinačnih servisa koji su dostupni na početku razvoja inovacija. Ovakav pristup, koji je primijenjen u pojedinim regijama Holandije, omogućio je bolje profilisanje podrške koju pružaju pojedinačni činioci sistema, efektivnije finansijske i mentorske usluge, te povećanje broja start up-ova koji skaliraju, odnosno dožive brzi rast”, navodi se u saopštenju Digital Den-a.

Sastanak je prihvaćen kao inicijalna sesija u seriji razgovora koji će postaviti temelje za kolektivni napredak inovacionog ekosistema u Crnoj Gori.

Iskazana je odlučnost da se maksimalno iskoristi potencijal Crne Gore i sinergijski radi na postizanju konkretnih rezultata u što kraćem vremenskom roku.

“Opšti je osjećaj da ove sesije imaju potencijal da značajno utiču na budućnost i ubrzani razvoj inovacione zajednice, pojačaju saradnju i koordinaciju unutar lokalnog ekosistema, te da vremenom pozicioniraju Crnu Goru kao inovacionog lidera u regionu”, dodaje se u saopštenju.

Naredni sastanak je planiran u oktobru.

