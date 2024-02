Strah od Fed-a zadržao cijene nafte ispod 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se ispod 82 USD pod pritiskom strahovanja da bi američka centralna banka mogla odložiti snižavanje kamatnih stopa do ljeta, što bi zaustavilo ekonomiju i potražnju za energentima.

Na londonskom je tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 81,42 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 76,36 USD, prenosi SEEbiz.

Na kraju prošle sedmice trgovce su uznemirili signali iz američke centralne banke da bi mogli odložiti snižavanje kamatnih stopa do ljeta nakon što su podaci za januar pokazali ubrzani rast cijena na mjesečnom nivou.

Fedov zvaničnik Christopher Waller rekao je da bi banka trebalo da odloži smanjenje kamatnih stopa za najmanje još nekoliko mjeseci.

Inflacija se “vjerovatno” kreće prema ciljanih dva odsto, rekao je Waller, naglasivši ipak da treba podatke o rastu cijena za “najmanje još par mjeseci” kako bi ocijenio je li je blago ubrzanje rasta cijena na mjesečnom nivou u januaru izuzetak ili ozbiljan problem.

Više kamatne stope koče ekonomiju i potražnju za naftom.

Waller je otklonio argument da bi centralna banka mogla gurnuti ekonomiju u recesiju bude li predugo odgađala sniženje kamatnih stopa. On smatra da Fed može još malo pričekati.

