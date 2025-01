Što prije aneksirati ugovore o zakupu kupališta za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hercegnovski Udruženi zakupci plaža predložili su da Vlada, odnosno Ministarstvo prostornog planiranja i Morsko dobro, što prije aneksiraju ugovore o zakupu kupališta za ovu godinu, kako bi im omogućili pripremu sezone i umanjili posljedice dosadašnjeg kašnjenja.

Iz udruženja su naveli da bi uporedo opštine dobile vrijeme da se pripreme za buduće regionalne nadležnosti.

“Morsko dobro je dostavilo krajem prošle godine Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine predlog uslova tendera za zakup lokacija na primorju, kroz atlas kupališta i privremenih lokacija. Međutim, ni danas zainteresovana javnost nije saznala detalje predloga tih rješenja”, navodi se u saopštenju, koje potpisuje ovlašćeni za zastupanje udruženja, Nikola Perišić.

On je naveo da su nezvanično saznali da se predlog Atlasa kupališta i Plan privremenih lokacije naknadno konstantno koriguju i dopunjavaju na više adresa, što izaziva opravdanu konfuziju i zabrinutost turističkih radnika.

U aprilu prošle godine na sastanku u Privrednoj komori zaključeno je da će tender za zakup kupališta biti raspisan odmah nakon ljetnje sezone i da će u radnu grupu za pripremu tendera biti uključeni i predstavnici zakupaca.

“Međutim, ništa od planiranog nije ostvareno tako da pripreme za predstojeću turističku sezonu sada već uveliko kasne. Kako saznajemo, i sve primorske opštine imaju određene primjedbe na Plan privremenih lokacija. Turistički radnici su jako zabrinuti obzirom da se pominje rast cijena zakupa plaža i do 300 odsto”, saopštio je Perišić.

Uporedo, kako je dodao, imamo decembarsku Inicijativu čelnika šest primorskih opština u vezi seta zakona o decentralizaciji upravljanja prostorom, što se odnosi i na morsko dobro.

“Stoga smo, sagledavajući sve okolnosti, uvjereni da je u ovom trenutku dalja priprema dugoročnog tendera neracionalna. Pogotovo kada je sasvim izvjesno da uskoro nadležnost upravljanja prostorom, kao evropski trend, prelazi na lokalne samouprave”, rekao je Perišić.

Udruženi zakupci plaža Herceg Novi smatraju neodrživim temeljne principe najavljenog tendera, prije svega jer je decentralizacija neophodna.

“Ovo stoga jer se crnogorska obala značajno reljefno razlikuje po regionima (Boka, region Budve, Ulcinjska obala). Postoje značajne specifičnosti hercegnovske obale koje se ne uvažavaju, čime se ovdašnji zakupci dovode u neravnopravan položaj na turističkom tržištu”, kazao je Perišić.

Prema njegovim riječima, predviđeno bodovanje za Plavu zastavicu hercegnovskim zakupcima je potpuno nedostupno zbog nezadovoljavajućeg kvaliteta morske vode i neodgovarajuće konfiguracije terena. Predviđenim smanjenjem bodova za poznavanje posla odnosno uredno vođenje zakupa se poništavaju značajna ulaganja zakupaca u stvaranje svog poslovnog brenda koji nekada prelazi samu vrijednost lokacije.

“Isto tako, opšte su poznate zamašne dodatne investicije koje padaju na teret zakupaca u Herceg Novom – kao korekcija devastacija kupališta tokom zimskih mjeseci. Naime, naša kupališta su, za razliku od drugih, izrazito uska i jako podložna devastaciji usljed zimskih udara talasa i nevremena, što svake godine izaziva troškove sanacije i do više od 50 odsto preko godišnjeg zakupa. I još, što je jako važno, u Herceg Novom su zakupci mahom privatni vlasnici objekata u zaleđu kupališta, odakle vuku kompletnu infrastrukturu i pružaju sanitarne i ugostiteljske usluge, te bi na mnogim lokacijama bilo potpuno upitno i šta se zapravo na tenderu nudi u zakup”, rekao je Perišić.

Iz udruženja su kazali da su naveli samo neke od elemenata koji ukazuju na potrebu izdavanja Aneksa ugovora za zakup kupališta za ovu godinu.

“U suprotnom, kašnjenje i neizvjesnost vezani za raspisivanje tendera upućuju na konfuziju i vrlo moguću propast naredne turističke sezone sa svim svojim posljedicama”, zaključuje se u saopštenju.

