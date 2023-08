Statistika i strance koji žive u Crnoj Gori tretirala kao turiste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani Ukrajine i Rusije, koji trenutno žive u Crnoj Gori, ne mogu se tretirati kao turisti, pa zvanične podatke o prihodima i broju turista treba uzeti s rezervom, saopštio je direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma, Petar Golubović.

Golubović je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore kazao da je u kolektivnom smještaju sezona krenula jako dobro i da je broj dolazaka bio na rekordnom nivou, prenosi portal RTCG.

“Broj dolazaka turista u periodu maj, april, mart, procenat je bio značajno veći u odnosu na prošlu, ali i u odnosu na 2019. godinu. Ti podaci su nam davali pravo da vjerujemo da će i špic ljetnje turističke sezone nastaviti u istom smjeru i da će broj dolazaka biti na nivou koji će postaviti takve rezultate koji će u budućnosti biti reper kao što je danas rekordna 2019. godina”, rekao je Golubović.

On smatra da podatak o prihodima od turizma u ovoj godini treba uzeti sa rezervom.

“Taj podatak treba uzeti sa rezervom, jer smo imali značajan broj dolazaka ljudi koje ne možemo tretirati kao turiste, a u zvaničnoj statistici Monstata oni se tretiraju kao turisti. To su ljudi koji žive među nama, to su prije svega ljudi iz Rusije i Ukrajine koji su se preselili kod nas. Neki podatak s kojim je izašao i predsjednik da je to broj od 60 hiljada ljudi, što čini oko deset odsto stanovništva Crne Gore i to je veliki broj ljudi koji utiču na ekonomiju, ali ih ne možemo tretirati kao turiste”, naveo je Golubović.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, saopštio je prethodnih dana da nikada bolje prihode od turizma za šest mjeseci nijesmo imali, te da je u tom periodu ostvareno 453 miliona EUR prihoda od turizma. Đurović je kazao i da je u svim vidovima smještaja u Crnoj Gori tokom prvih šest mjeseci registrovano 878,02 hiljade turista ili 40,53 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Brojke su, kako je naveo Golubović, tačne ali, dodaje, statistiku treba uzeti sa rezervom.

“Ako uđemo u malo dublju analizu podataka o kojima ministar priča doći ćemo do zanimljivog podatka da je u prvih šest mjeseci u samom privatnom smještaju zabilježen broj noćenja od 3,6 miliona, što bi bilo povećanje od 89 odsto u odnosu na 2019. godinu. To je apsolutni nonsens i to nam govori još jedno, a to je da su svi ljudi koji su sada naši sugrađani, da su se tretirali kao turisti u statistici o kojoj se priča”, rekao je Golubović.

Prema njegovim riječima, još jedan podatak koji potkrepljuje tvrdnju da podaci nijesu toliko tačni i mjerodavni kada su turisti i broj dolazaka turista u pitanju jeste to da su u privatnom smještaju na prvom mjestu po broju noćenja turisti iz Rusije, koji bilježe blizu dva miliona noćenja za šest mjeseci.

“Ako uzmete kolektivni smještaj u kome se podaci mnogo bolje vode, ruski turisti u junu su na 14-om mjestu po broju dolazaka. Kada posmatramo strukturu vidimo po toj strukturi, po broju noćenja, da su podaci o kojima Đurović priča, podaci koji stoje, ali nijesu mjerodavni za turističku sezonu i njenu uspješnost”, kazao je Golubović.

On je dodao i da postsezona ne može nadoknaditi izgubljenu sezonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS