Startuje nova akcija Podijelimo teret

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) od danas, 11. put zaredom, pokreće akciju Podijelimo teret, sa namjerom da se kupcima iz kategorije domaćinstva omogući da zaostali dug za električnu energiju izmire po izuzetno povoljnim uslovima.

“U tom smislu, svi kupci iz kategorije domaćinstva, koji ispunjavaju uslove, od danas će biti u prilici da zaključe sporazum o izvršavanju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju na rate po povlašćenim uslovima”, navodi se u saopštenju.

Uz obavezu da redovno izmiruju tekuće fakture, domaćinstva koja se priključe akciji Podijelimo teret, stiču pravo na brojne povoljnosti, kao što je otplata prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama u iznosu od 20 EUR, izuzeće od prinudnih metoda naplate, dok se poštuje sporazum, obustava obračuna zatezne kamate.

Akcija traje do 31. oktobra, a mogu joj se priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane ugovore o izmirenju duga.

“U periodu od 1. avgusta do 31. oktobra, povlašćene uslove za otplatu zaostalog duga ponudili smo i kupcima iz privrede”, precizirali su iz EPCG.

Za tu kategoriju kupaca minimalna rata, po sporazumu, iznosi 50 EUR, a u zavisnosti od visine duga, kupcima iz privrede ponuđeno je više opcija za otplatu, počev od četvrtine duga (25 odsto), trećine (33 odsto) i polovine (50 odsto) do ukupnog iznosa duga (100 odsto).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS