Stanovnici Petnjice zaslužuju optimalno korišćenje mnogobrojnih potencijala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanovnici Petnjice zaslužuju optimalno korišćenje mnogobrojnih razvojnih potencijala njihovog područja, koje je neophodno ostvariti kroz efikasno upravljanje prirodnim bogatstvima, izgradnju neophodne infrastrukture i poboljšanje ekonomskog ambijenta, ocijenjeno je iz Ministrstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Resorni ministar Vladimir Joković sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti opštini Petnjica gdje je razgovarano o budućim projektima i nastavku saradnje, sa ciljem da ruralna područja na teritoriji ove opštine nastave dalji razvoj.

Tom prilikom, organizovan je sastanak sa predsjednikom Opštine Petnjica, Samirom Agovićem i njegovim saradnicima.

Agović je kazao da je zahvalan Jokoviću za dosadašnju podršku i posvećenost, ističući posebno važnost saradnje u realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata. U okviru sastanka

Opštinu Petnjica posjetili su i predstavnici Ministarstva, direktor Direktorata za poljoprivredu, Miroslav Cimbaljević, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, Darko Stojanović, Miodrag Došljak ispred Direkcije za stočarstvo i savjetnica Jelena Čolović.

Joković je, prilikom posjete, obišao i nekoliko farmera na teritoriji opštine, pružajući im priliku za direktnu komunikaciju i postavljanje pitanja.

