Stanić: Prekinuti praksu prelivanja tereta na privrednike i radnike u proizvodnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada mora da prekine praksu kojom se potrošnja za preglomazni državni aparat preliva na privrednike i radnike u proizvodnji, dok se istovremeno nastavlja podmirivanje potreba vladajućih partija “po dubini”, poručio je šef medijskog tima Socijaldemokratske partije (SDP), Mirko Stanić.

„Nevjerovatan je podatak da državna uprava ima značajno veću platu nego radnici u proizvodnji, koji izdržavaju tu upravu. Podaci o budžetskim prihodina i rashodima za prošlu godinu jasno pokazuju na koji se način upravljalo novcem građana, a bojimo se da će se sa sličnom praksom nastaviti i dalje“, naveo je Stanić u saopštenju.

On smatra da su ogromno oporezivanje privrede i enormna inflacija doprinijeli da se u kasu slije preko pola milijarde EUR više nego prethodne godine, ali da su minorna sredstva od tog iznosa otišla tamo gdje je potrebno.

„Dovoljno je pogledati omjer tekuće potrošnje i kapitalnog budžeta koji iznosi 93 odsto prema sedam odsto. Takav podatak, odgovorno tvrdim, nema ni jedna država na planeti. To u praksi znači da je prošla vlada 500 miliona EUR viška umjesto za razduživanje države, izgradnju puteva, besplatne vrtiće, škole, bolnice, prugu, mostove i sve što državi nedostaje, prosula u tekuću potrošnju, zapošljavanje partijskih aktivista, kupovinu brodova sa otpada, putovanja i kupovinu službenih vozila. Sve ono što su, s pravom, kritikovali u ranijem periodu“, saopštio je Stanić.

On je kazao da se od novca koji je naplaćen dolaskom velikog broja stranaca i prihoda u prošloj godini mogla završiti druga dionica autoputa.

„Zbog toga će SDP u najskorijem periodu predložiti paket ekonomskih mjera uz pomoć kojeg bi trebalo da se smanji poreski pritisak na privredu i povećaju zarade radnicima u proizvodnji i uslužnim djelatnostima, odnosno realnom sektoru koji snosi sve veći teret partijskog zapošljavanja i bespotrebne potrošnje u javnom sektoru“, najavio je Stanić.

