Stanić: Izmišljena radna mjesta dovela do ozbiljnih poremećaja na tržištu rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Dritana Abazovića je povećala broj državnih službenika i zaposlenih u javnim preduzećima za najveći broj od 1990. do danas, saopštio je član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Mirko Stanić.

“Hiljade i hiljade izmišljenih i nepotrebnih radnih mjesta, sa službenicima koji primaju plate veće nego zaposleni u privatnim kompanijama, je dovelo do ozbiljnih poremećaja na tržištu rada, a cijeli sistem klizi ka scenariju u kojem se može desiti kolaps javnih finansija”, naveo je Stanić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, najbolji pokazatelj u kakvo je stanje dovedena jedna državu je kamatna stopa po kojoj se ona zadužuje.

“Posljednje zaduženje Crne Gore od 100 miliona EUR je bilo po devet odsto, stopi koju ne bi platila nijedna firma ili građanin naše zemlje”, rekao je Stanić.

Uz sve to, kako je naveo, Abazovićeva Vlada je uvela cijeli niz akciza i poreza, novih nameta, od sokova do čokolada, uz povećanu akcizu na gorivo, što je dovelo do najveće stope inflacije u Crnoj Gori i poskupljenja skoro svih usluga i robe, a hrana je poskupila preko 30 odsto.

“I na kraju, sav javašluk i nerad se vidi na brojnim primjerima – od minusa avio-kompanije u koju je uloženo 40 miliona EUR, do pitanja trajekta koji već sada pravi probleme za cijelu Boku, preko odnosa prema Institutu “Simo Milošević” ili Bolnici Meljine”, dodao je Stanić.

On je poručio da je ključni element, koji ističu i privrednici i građani i investitori, ekonomska, fiskalna i politička nestabilnost, koja dovodi do toga da se u bankama drže milijarde EUR, koje se ne investiraju zbog straha od zakonskih promjena koje mogu dovesti do ogromnih minusa.

