Stanić: Građani imaju puno razloga za strahovanje i brigu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani, nakon prvih 100 dana Vlade, imaju puno razloga za strahovanje i brigu – od konstantnog rasta cijena, preko haosa u sektoru bezbjednosti, do ogromnog zaduženja, saopštio je šef medijskog tima Socijaldemokratske partije (SDP), Mirko Stanić.

On je rekao da je Vlada premijera Milojka Spajića u prvih 100 dana nastavila onamo gdje su prethodne dvije stale.

“Povećanje broja zaposlenih u javnom sektoru za nekoliko hiljada, uglavnom partijskih vojnika “po dubini” se plaćalo kroz nove namete privredi i dalje povećanje inflacije koja pogađa sve stanovnike. Spajić, s druge strane, takođe kreće isto kao i prošli put kada je bio ministar, kada nas je u Vladi Zdravka Krivokopića “tajno i organizovano” zadužio za 750 miliona EUR”, naveo je Stanić u saopštenju.

Sada je, kako je dodao, tajno zaduženje skoro 160 miliona EUR u decembru prošle godine i sve je automatski pošlo na ogromnu potrošnju u tom mjesecu, koja iznosi nevjerovatnih 400 miliona.

Stanić tvrdi da je za jedan mjesec, Spajićeva Vlada potrošila iznos polovine do sad izgrađenog auto-puta.

“Skupštinu je vladajuća većina pretvorila u cirkus i rijaliti emisiju, a ona nažalost nije više dom svih građana Crne Gore, nego poligon za antiustavne aktivnosti predsjednika parlamenta, Andrije Mandića, koji izvršava naloge svog beogradskog šefa”, poručio je Stanić.

Kada je u pitanju stanje u sektoru bezbjednosti, Stanić smatra da je dovoljno pogledati medijska prepucavanja i sjednice odbora u kojima se iznose ozbiljne optužbe za organizovani kriminal, šverc droge i cigareta, kao i povezanost za kriminalnim klanovima.

“Bojimo se, nažalost, da su obje strane u pravu, ali je pitanje što na sve ovo ima da kaže specijalni državni tužilac, koji bi na ovako ozbiljne optužbe morao hitno reagovati. Tako da kada sagledamo prvih sto dana Vlade, građani imaju puno razloga za strahovanje i brigu – od konstantnog rasta cijena skoro svih proizvoda i usluga, preko haosa u sektoru bezbjednosti, do ogromnog zaduženja koje će vraćati oni i njihova djeca”, zaključio je Stanić.

