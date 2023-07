Stagnacija nakon Fedovog podizanja kamatnih stopa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu u srijedu nijesu zabilježili znatnije promjena nakon što je Fed očekivano podigao cijenu zaduživanja za četvrtinu procentnog bodova, ali je Dow Jones ostvario najduži pozitivni niz još od 1987. godine.

Njujorški Dow Jones porastao je 0,25 odsto na 35.527 bodova. Dow je tako u srijedu porastao 13. trgovinski dan zaredom, ostvarivši najduži period uspona od 1987. godine, prenosi Hrportfolio.

S&P 500 indeks u srijedu je stagnirao na 4.567 bodova, dok je Nasdaq indeks oslabio 0.12 posto, na 14.128 poena.

Fed je u srijedu podigao ključnu prekonoćnu kamatnu stopu 0,25 procentnih bodova, na raspon od 5,25 do 5,5 odsto, čime je podignuo 11 put u proteklih 12 svojih zasjedanja.

Predsjednik Feda Jerome Powell rekao je da će dalje odluke o kamatnim stopama donositi od sastanka do sastanka, pažljivo prateći makroekonomske pokazatelje, a napomenuo je i da nije vjerojatno da bi do kraja godine kamatne stope bile smanjivane.

Iz Goldman Sachsa uputili su nakon toga bilješku klijentima u kojoj su naveli kako objava iz Feda nije signal usporavanja tempa podizanja kamatnih stopa u budućnosti, ali da u banci očekuju da ih u septembru neće dizati.

Nakon što su najveća tehnološka imena objavila poslovne rezultate za drugo tromejsečje, reakcija tržišta bila je pomiješana. Cijena dionice Microsofta je oslabila nakon što je kompanija objavila agresivni plan ulaganja kako bi zadovoljila potražnju za svojim uslugama koje se temelje na vještačkoj inteligenciji.

Dionica Alphabeta porasla je nakon što je matična kompanija Googlea premašila očekivanja analitičara svojom zaradom i stabilnom potražnjom za uslugama računarstva u oblaku te oporavkom prihoda od oglašavanja.

Na evropskim berzama u opreznom trgovanju londonski Ftse indeks u srijedu je završio s minusom od 0,19 odsto na 7.676 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 0,49 odsto na 16.131 bod, a pariski CAC za 1,35 odsto na 7.315 bodova.

