Šrinkflacija je neka vrsta obmane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pojava takozvane šrinkflacije u marketima, odnosno smanjenja gramaže ili količine proizvoda u pakovanju čija cijena ostaje nepromijenjena, nije prevara u kasičnom smislu, ali jeste neka vrtsa obmane, smatraju u Centru za zaštitu potrošača (CEZAP).

Predstavnica CEZAP-a, Olga Nikčević, rekla je da je to posredni i perfidni način poskupljenja, te nekorektan odnos.

“Nije prevara u klasičnom smislu riječi, ali jeste u nekom smislu obmana, samim tim što potrošači po navici kupuju. Oni kao kad su kupovali čokoladu od 100 grama, neće moguće obratiti pažnju da sada ista ta čokolada teži 80 grama”, kazala je Nikčević Radiju Crne Gore.

Ta pojava, koja je prije nekoliko godina uočena u svijetu, u posljednjih godinu sve je češća i u Crnoj Gori, prenosi portal RTCG.

Kupci u evropskim zemljama najčešće se žale da se gramaža proizvoda smanjuje, a cijena ostaje ista, dok se u Crnoj Gori dešava da se ambalaža smanjuje, ali nerijetko uz rast cijena. Ta je pojava, kako su kazali potrošači, posebno je iritantna.

“Sve cijene su porasle, još je samo falilo da se smanjuje ambalaža, a primijetila sam da je smanjena ambalaža jogurta, čokolada, šampona. Sve se radi da proizvođači uštede, a za građane malo ko brine”, naveo je potrošač u jednom podgoričkom marketu.

Propisi nalažu da proizvođač po Zakonu mora jasno da istakne gramažu na proizvodu, tako da smanjenje ambalaže pojedinih proizvoda nije protivzakonito.

Borba protiv te pojave razlikuje se od države do države. I dok Njemačka uslovno rečeno “vara svoje kupce u marketima”, Francuska je uspjela da doskoči triku. Odbor za zaštitu potrošača u Francuskoj od Evropske komisije tražio je da se takvi proizvodi ubuduće posebno obilježavaju kako bi kupce na vrijeme obavijestili o smanjenju pakovanja i nepromenjenoj cijeni.

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković smatra da odgovornost nije na trgovcima koliko na proizvođačima.

“Trgovci nemaju nikakvu odgovornost, jer oni samo distribuiraju te proizvode, i upravo su proizvođači ti koji iniciraju takve akcije. Opet kažem iako je sve istaknuto, može da bude problematično i potrošači mogu da se nađu u situaciji da misle da su kupili određeni proizvod po gramaži od ranije, a da dobiju manju količinu“, saopštio je Mulešković.

On je dodao da u određenim zemljama EU može da bude praksa da se ti proizvodi obilježavaju jedan određeni vremenski period da bi se potrošači navikli.

„Dakle, to jeste jedna od alatki koji su mnogi proizvođači koristili u doba inflacije, da ne bi dolazilo do još većeg rasta cijena, jer su svi troškovi proizvodnje određenih proizvoda porasli, oni su radili na tome da se prodaje proizvod sa manjom gramažom”, kazao je Mulešković.

