Srednjoškolci počeli besplatnu praksu u okviru Cortex akademije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učenici srednjih stručnih škola iz Nikšića, Podgorice, Bijelog Polja i Rožaja, koji su aktivno pohađali obuke iz oblasti razvoja veb i mobilnih aplikacija u okviru Cortex akademije, počeli su besplatnu praksu u kompanijama članicama ICT Cortex-a.

“Učenici su, u okviru prakse, podijeljeni u timove u okviru kojih je raspoređeno po devet učenika iz Bijelog Polja i Podgorice, te četvoro iz Nikšića za oblast razvoja veb aplikacija, dok je za segment razvoja mobilnih aplikacija aktivno osam učenika iz Podgorice”, navodi se u saopštenju ICT Cortex-a.

Oni su objasnili da će učenici do septembra sarađivati sa mentorima iz kompanija Coinis, Fleka i Data Design u cilju usavršavanja u oblasti razvoja veb aplikacija, nakon čega ih u septembru očekuje i finalno takmičenje, na kom će najbolji timovi biti nagrađeni.

U okviru praktičnog dijela obuka, polaznici koji su se opredijelili za segment razvoja mobilnih aplikacija, počeli su praksu u kompaniji Amplitudo, a uskoro se očekuje i početak edukacije u počasnoj članici klastera ICT Cortex – Crnogorskom Telekomu.

“Saradnja sa srednjim školama iz četiri crnogorske opštine predstavlja nadogradnju prošlogodišnje uspješne saradnje sa Elektrotehničkom školom “Vaso Aligrudić”, koja je imala za cilj unapređenje obrazovnog procesa, sa fokusom na praktičnu nastavu u okviru usmjerenja za razvoj veb i mobilnih aplikacija”, navodi se u saopštenju.

Učesnici su imali priliku da tokom sedam sedmica rade na realnim projektima, te stvore profesionalne radne navike kroz intenzivnu saradnju sa mentorima iz članica klastera.

Cortex akademija predstavlja program edukacije koji obuhvata kurseve iz oblasti programiranja, projektnog menadžmenta, dizajna, marketinga te testiranja softvera.

Polaznici obuka su u prethodnim mjesecima u kompanijama članicama klastera, te putem materijala dostupnih na online platformi, usavršavali znanja za neke od najtraženijih pozicija na ICT tržištu.

