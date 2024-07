Sprovođenje pravedne tranzicije ključno za razvoj pljevaljskog regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sprovođenje pravedne tranzicije ključno je za razvoj pljevaljskog regiona i mora biti orjentisano na ljude, posebno na mlađu populaciju, ocijenjeno je na koordinacionom sastanku na temu sprovođenja pravedne tranzicije sa međunarodnim partnerima.

„Stoga je veoma je važno da proces pravedne tranzicije ponudi dugoročnu i jasnu viziju kako iskoristiti potencijal i sve resurse Pljevalja za diverzifikaciju privrede i da bude baziran na snažnim programima podrške tržištu rada kroz ulaganje u obuke, usavršavanje i prekvalifikaciju radne snage, sa posebnim fokusom na razvoj preduzetništva i jačanju rodne ravnopravnosti“, ocijenjeno je na sastanku koji je organizovao ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

Sastanak je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, održan sa predstavnicima Delegacija EU u Crnoj Gori, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Njemačke razvojna banka (KfW), Svjetske banka, GIZ-a i Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za održivi razvoj crnogorske Vlade, Eko-fonda i Elektroprivrede (EPCG).

„Na sastanku su razmijenjeni stavovi i mišljenja o mogućnostima jačanja saradnje na sprovođenju pravedne tranzicije i budućoj koordinaciji ovog procesa“, navodi se u saopštenju.

Ekonomski razvoj Pljevalja se već decenijama bazira na lancu vrijednosti uglja, koju čini Rudnik uglja, Termoelektrana i veliki broj direktno ili indirektno povezanih kompanija.

Pravedna tranzicija u ovom regionu, kako je poručeno, ne smije podrazumijevati ukidanje jednog lanca vrijednosti, koji predstavlja osnovni izvor prihoda za veliki dio lokalnog stanovništva.

„Proces pravedne tranzicije će biti snažno podržan i kroz Plan rasta, novi instrument podrške Evropske unije (EU), kojim se predviđa značajna podrška, naročito na realizaciji aktivnosti na obnovi javnih i privatnih zgrada u Pljevljima, smanjenju korišćenja uglja u individualnim ložištima i jačanju lokalne privrede na realizaciji konkretnih programa podrške za unapređenje energetske efikasnosti“, rekli su iz Ministarstva.

Akcioni plan za sprovođenje pravedne tranzicije je ključna aktivnost koja je prepoznata Planom rasta, a koji će se bazirati na Mapi puta, čija je priprema u toku.

Aktivnosti na izradi Mape puta koordinira Kancelarija za održivi razvoj Vlade, uz podršku UNDP-a.

Na sastanku je ocijenjeno da je veoma važno da problematika pravedne tranzicije bude na odgovarajući način adresirana kroz Nacionalni energetski i klimatski plan, kako bi se stvorio potreban strateški okvir za realizaciju budućih aktivnosti.

„Podrška međunarodnih partnera je naročito dragocjena u dijelu prenosa znanja i iskustava iz drugih zemalja koje su sprovele ili započele proces pravedne tranzicije“, zaključuje se u saopštenju.

