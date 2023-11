Sprovešće sveobuhvatnu fiskalnu konsolidaciju

Podgorica, Skoplje, (MINA-BUSINESS) – Prvi korak Vlade biće sprovođenje sveobuhvatne fiskalne konsolidacije, kako bi se racionalizovali budžetski troškovi i omogućilo da se redovne obaveze finansiraju iz tekućih prihoda, saopštio je ministar finansija Novica Vuković.

„Poseban fokus biće nam reforma penzionog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite, kao i optimizacija javne uprave“, saopštio je Vuković na sastanku ministara koji se održao danas u Skoplju.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je tema ovogodišnjeg sastanka ministara plan rasta za Zapadni Balkan, sa posebnim akcentom na jačanje socio-ekonomske konvergencije između Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana za ubrzane integracije u Uniju.

Na ministarskom sastanku u Skoplju konstatovano je da je plan rasta za Zapadni Balkan pokazao obnovljenu podršku i fokus EU na proces proširenja, kao i da će ista snažno podržavati reforme i približavanje regiona, pružanjem značajne finansijske i tehničke pomoći.

Govoreći o ekonomskoj politici Vlade za naredni period, Vuković je poručio da će se, racionalnim upravljanjem troškovima, stvoriti dodatni fiskalni prostor za sprovođenje razvojnih politika i inicijativa, koje će doprinijeti dugoročno održivom ekonomskom rastu.

On je saopštio i da će se reformom poreskog sistema i eliminisanjem biznis barijera, kroz maksimalno ograničavanje nelegalnog poslovanja i sprovođenjem novog srednjoročnog investicionog ciklusa, obezbijediti veći rast javnih prihoda.

Vuković je naglasio da će u dijelu poreske politike akcenat biti na sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema, u cilju proširenja poreske baze, čime će se stvoriti uslovi za generisanje novih izvora prihoda, kroz dalje smanjenje poreskog opterećenja, izmjenu akcizne politike, reformu poreske i carinske administracije, bolju strategiju smanjenja poreskog duga, postepeno ukidanje takozvanih poreskih rashoda koji su u suprotnosti sa EU zakonodavstvom i snažnu borbu protiv sive ekonomije i poreske nediscipline i selektivnosti.

Prema njegovim riječima, Crna Gora će kao mala, otvorena i uvozno zavisna ekonomija, ubuduće biti orijentisana ka većoj diverzifikaciji.

Fokus će, kako je ocijenio Vuković, biti i na razvoju ICT sektora, koji je u prethodnim godinama pokazao otpornost na krize i brzi rast, ali i energetici, u cilju povećanja „zelenih“ proizvodnih kapaciteta, poboljšanja energetske efikasnosti i bolje infrastrukturne povezanosti Crne Gore sa zemljama regiona.

Vuković je zajedno sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević i ministrom ekonomskog razvoja Nikom Gjeloshajem, na poziv ministra finansija Sjeverne Makedonije, Fatmira Basamija, prisustvovao sastanku koji je okupio brojne ministre finansija i ekonomije, glavne pregovarače zemalja Zapadnog Balkana i visoke predstavnike EU.

Oni su otvoreno raspravljali o mogućnostima kako da se maksimalno iskoriste prednosti novodizajniranog plana rasta, baziranog na četiri stuba – približavanje Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu EU, produbljivanje regionalne ekonomske integracije, ubrzanje temeljnih reformi i povećanje finansijske pomoći.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS