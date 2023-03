Spremni za podršku grantovima dodijeljenim u okviru poziva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska IPA struktura je spremna za saradnju i podršku grantovima dodijeljenim u okviru poziva Programa prekogranične saradnje između Crne Gore i Albanije, u cilju uspješne apsorpcije raspoloživih sredstava, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Sekretarka Ministarstva finansija i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova, Ana Raičević, govorila je na svečanoj ceremoniji povodom dodjele grantova u okviru Trećeg poziva Programa prekogranične saradnje između Crne Gore i Albanije, održanoj danas u Skadru.

Ona je, izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom, čestitala svim aplikantima i istakla je da će projekti planirani novim pozivom podstaći turizam, zaštitu životne sredine, zapošljavanje, mobilnost radne snage, socijalnu i kulturnu inkluziju sa 2,1 milion EUR.

Crnogorska IPA struktura je, kako je dodala, spremna za saradnju i podršku nagrađenim grantovima, imajući u vidu zajednički cilj – uspješnu apsorpciju raspoloživih sredstava EU i unaprjeđenje evropskog puta.

Raičević je navela da se prednosti programa prekogranične saradnje ogledaju u stvaranju zajedničkog pogleda na prosperitetniju budućnost građana dvije zemlje, podržavanju dobrosusjedskih odnosa, podsticanju integracije u EU i promovisanju društveno-ekonomskog razvoja, te će, kako je ocijenila, crnogorska IPA struktura iskoristiti sve svoje raspoložive kapacitete.

Program se realizuje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2014-2020) sa ukupnom vrijednošću od 10,7 miliona EUR, a uskoro se očekuje i najava četvrtog poziva predloga kako bi se raspodijelila preostala sredstva iz ovog programa, a koja iznose 2,8 miliona EUR.

“EU podržava programe prekogranične saradnje od 2008. godine, koji je značajno doprinio jačanju odnosa, ne samo između vlada dvije države, već i na nivou lokalnih zajednica, nevladinih organizacija i građana”, navodi se u saopštenju.

Na koferenciji u Skadru govorili su i IPA koordinator za Albaniju Ilir Beqaj, zamjenik nacionalnog IPA koordinatora u Ministartsvu evropskih poslova Bojan Vujović, programska menadžerka za teritorijalnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Melanie Bride i projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu programa Nikola Đonović.

