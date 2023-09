Spremni da razvijaju zajedničke projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Srbija su spremne da razvijaju zajedničke projekte koji će uticati na unapređenje ekonomskih odnosa dvije države i donijeti konkretne benefite građanima, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, ugostio je delegaciju Srbije predvođenu ministrom za unutrašnju i spoljnu trgovinu Tomislavom Momirovićem.

„Na sastanku su razmatrane mogućnosti za jačanje bilateralnih ekonomskih odnosa i unapređenje robne razmjene između Crne Gore i Srbije“, navodi se u saopštenju.

U cilju povećanja atraktivnosti turističke ponude dvije države, Đurović je ukazao na mogućnost zajedničkog istupanje na tržištima trećih država.

„Potvrđena je spremnost za razvoj zajedničkih projekata koji će uticati na unapređenje ekonomskih odnosa dvije države i donijeti konkretne benefite građanima“, dodaje se u saopštenju.

Posebna pažnja posvećena je uspjehu akcije Stop inflaciji u Crnoj Gori, njenim benfitima i doprinosu ekonomiji, koja je u dobroj mjeri bila osnov za pokretanje inicijative Bolje cene u Srbiji.

„Naglašeno je da se u narednom periodu treba fokusirati na investiranje u infrastrukuru, sa posebnim akcentom na dalju izgradnju auto-puta, rekonstrukciju željezničke pruge i razvoj potencijala Luke Bar“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS