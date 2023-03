Spremni da primijene mađarsko iskustvo u rješavanju slučajeva u oblastima konkurencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bilateralna saradnja sa evropskim partnerima nalazi se na vrhu agende Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, saopštio je njegov predsjednik Dragan Damjanović i dodao da su spremni da primijene mađarsko iskustvo u rješavanju složenih slučajeva u oblastima konkurencije.

„Raduje nas činjenica da je zajednički cilj obje strane da Crna Gora ispuni zahtjeve definisane završnim mjerilima u Poglavlju 8“, rekao je Damjanović prilikom zvanične posjete Mađarskom nacionalnom tijelu za konkurenciju (GVH) u ponedjeljak.

Tokom posjete, Damjanović se susreo sa predsjednikom GVH-a, Čabom Balažom Rigom i na sastanku je razgovarano o brojnim temama od zajedničkog interesa, kao i o potencijalnim vidovima saradnje u oblasti evropskih integracija.

Tokom razgovora održanog u sjedištu GVH-a dotakli su se mogućnosti bilateralne saradnje, stručne podrške mađarskih kolega u složenim slučajevima konkurencije, razmjene znanja o digitalizaciji administrativnih procedura, sredstvima koja su na raspolaganju tijelima za zaštitu konkurencije za mjerenje inflacije u EU, te harmonizaciji pravila konkurencije zemalja Zapadnog Balkana u vezi njihovog pristupanja EU.

„Ovo posljednje je od izuzetnog značaja za Agenciju za zaštitu konkurencije, jer predsjednik Savjeta predvodi Radnu grupu za pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija“, navodi se u saopštenju.

Mađarsko nacionalno tijelo za konkurenciju i Agencija za zaštitu konkurencije njeguju dobre bilateralne odnose, kroz učešće službenika Agencije na obukama organizovanim od strane Regionalnog centra za konkurenciju u Budimpešti kojim zajednički upravljaju GVH i OECD.

Centar pruža podršku u oblasti prava konkurencije i politike konkurencije od 2005. godine, nadovezujući se na profesionalnu pozadinu ove dvije organizacije, uglavnom antimonopolskim tijelima u zemljama istočne, jugoistočne i centralne Evrope.

Balaš Rigo je naveo da je u interesu Mađarske da sve se sve zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji u najkraćem mogućem roku.

„U naše ime, spremni smo da pružimo svu potrebnu podršku prijateljima iz Crne Gore na planu potpune harmonizacije sa evropskom legislativom u oblasti konkurencije. Nadalje, spremni smo podijelimo mađarsko iskustvo na tom planu“, rekao je Balaš Rigo.

Dogovorena je dinamizacija aktivnosti na planu potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između dvije institucije koji će preciznije definisati vidove podrške mađarskih kolega.

U zvaničnoj posjeti je, pored Damjanovića, bio i načelnik Sektora za međunarodnu saradnju, evropske integracije, IPA fondove i medije, Luka Dedić.

