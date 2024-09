Spljnotrgovinska razmjena 3,09 milijardi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u prvih osam mjeseci, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosila je 3,09 milijardi EUR, što je 3,1 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vrijedna 383,1 miliona EUR, što je 19,4 odsto manje u odnosu na uporedni period. Uvoz je iznosio 2,71 milijardu EUR i veći je 7,4 odsto.

“Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 14,2 odsto i manja je u odnosu na isti period prošle godine kada je iznosila 18,9 odsto”, navodi se u saopštenju.

U strukturi izvoza najviše su zastupljena mineralna goriva i maziva u iznosu od 85,6 miliona EUR, koje čine električna energija 63,2 miliona EUR i ostalo.

U strukturi uvoza najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji u iznosu od 662,4 miliona EUR, koje čine drumska vozila 249,9 miliona EUR i ostalo.

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su Srbija sa 112,9 miliona EUR, Bosna i Hercegovina 25,8 miliona EUR i Slovenija 21,9 miliona EUR.

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su Srbija sa 464,8 miliona EUR, Kina 312 miliona EUR i Njemačka 264,2 miliona EUR.

Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama Centralnoevropskog sporazuma o zoni slobodne razmjene (CEFTA) i Evropskom unijom (EU).

