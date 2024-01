Španski turisti vole raznolikost koju nudi Crna Gora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) prvi put na internacionalnom sajmu FITUR 2024 u Madridu predstavlja ponudu crnogorske destinacije.

Sajam koji traje od srijede do nedjelje je, zbog velikog broja izlagača i posjetilaca, jedan od najvećih u Evropi.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, koja predvodi crnogorsku delegaciju, saopštila je da je prisustvo Crne Gore na sajmu od izuzetnog značaja za ostvarivanje kontakata sa tog tržišta, naročito imajući u vidu da se u Madridu nalaze sjedišta najznačajnijih organizacija koje se bave turizmom, kao što je Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO).

Tokom sajamskog nastupa, Tripković Marković imala je svakodnevno brojne sastanke sa zainteresovanim novim saradnicima, a sastala se i sa predstavnicima kompanije Expedia, sa kojom je NTO u prethodnom periodu imala izuzetno uspješnu kampanju na tržištu Velike Britanije.

Takođe, zajedno sa izvršnim direktorom Aerodroma Crne Gore, Vladanom Draškovićem, održala je sastanke sa predstavnicima avio-kompanija Volotea, Eurowings i Easyjet, na kojima je bilo riječi o uvođenju direktnih letova ka Crnoj Gori iz Španije, kao i o svim modelima moguće saradnje.

„Iako je u pitanju prvi nastup i prezentacija objedinjene turističke ponude Crne Gore na sajmu FITUR u Madridu, raduje nas interesovanje koje je iskazano tokom prvih dana. Ostvarili smo kontakte sa avio-kompanijama i turoperatorima sa kojima se nadamo da ćemo u budućnosti imati saradnju koja će dovesti do povećanja broja turista sa tržišta Španije”, rekla je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, Španci, iako u svojoj zemlji imaju odličnu turističku ponudu, vole da putuju i istražuju nove destinacije, a Crna Gora im je vrlo interesantna, jer ima raznovrsnu ponudu i cijenovno je vrlo atraktivna.

Predstavnici turperatora koji u ponudi imaju Crnu Goru, istakli su da je to atraktivna destinacija i sa njima se razgovaralo o mogućim zajedničkim marketing kampanjama.

Menadžer za marketing i promociju vodećeg španskog turoperatora Mapa Group, Rafael Montora, kazao je da je Crna Gora veoma važna destinacija za španske turiste, koji najviše vole da putuju po Evropi.

“Naši klijenti traže rute koje će spojiti kulturu, istoriju i gastronomiju, a vaša zemlja je bogata tim sadržajima, bilo da govorimo o primorju ili planinskom dijelu. Turisti više ne žele da provedu odmor u jednom gradu, već očekuju obilaske i avanturu, a tu je Crna Gora zaista odličan izbor i znam koliko se naši klijenti raduju raznolikostima koje ih tamo očekuju. Mi smo spremni za saradnju sa turističkim agencijama i organizacijama iz vaše zemlje, jer nam zasigurno predstoji dosta posla“, dodao je Montora.

Sličnog je mišljenja i vlasnica turističke agencije Se Vive, Almudena Teulon, koja u ponudi ima aranžmane za Crnu Goru.

„Za putovanje u Crnu Goru se odlučuju španski turisti koji žele da obiđu čitavu zemlju, sve plaže i u jednom danu vide što više atrakcija, kulturno istorijskih spomenika, probaju razne vrste hrane i vina, a da mogu sve to sebi da priušte. Crna Gora je idealan izbor za porodične odmore, aktivne ture, ali i opuštanje daleko od gužve“, rekla je Teulon.

Značajnu preporuku za putovanje u Crnu Goru donijela je i nagrada koja je Crnoj Gori uručena tokom trajanja sajma na svečanosti upriličenoj u organizaciji FITUR-a i časopisa AireLibre.

Riječ je o priznanju dodijenjenom za najbolji turistički proizvod “Putevima katuna, Crna Gora”, rute koja pomoviše prirodne potencijale i aktivni turizam.

Cilj ove nagrade je promovisanje razvoja i marketinga turističke ponude, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Pored diplome koja je uručena Tripković Marković, u sklopu ove nagrade Crna Gora će biti dodatno promovisana i kroz distribuiranje saopštenja medijima i objavljivanjem članka na dvije strane u magazinu AireLibre, koji ima doseg oko pet miliona čitalaca u štampanom i digitalnom izdanju.

FITUR je u pet dana trajanja sajma prošle godine godine okupio ukupno 222 hiljada posjetilaca, od kojih je 136 hiljada profesionalaca iz oblasti turizma, a očekuje se da će ove godine brojevi biti znatno veći.

Pored NTO, turističku ponudu Crne Gore predstavljaju i hotel Avala Resort&Villas, turističke agencije Gold Travel DMC i Talas M DMC, kao i lokalne turističke organizacije Podgorice i Herceg Novog.

