Spajić: Vrijeme za bolju saobraćajnu povezanost regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Geografska pozicija Crne Gore je njena komparativna prednost i to mora početi da se valorizuje, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da je vrijeme za bolje saobraćajne veze sa regionom.

Spajić se sastao sa direktorom Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Matejem Zakonjšekom, sa kojim je razgovarao o projektima saobraćajne infrastrukture koji će, kako su se saglasili, ojačati veze Crne Gore sa regionom i Evropom.

Kako je saopšteno iz Kabinete predsjednika Vlade, na tom putu Transportna zajednica će biti pouzdan partner Crnoj Gori.

„Računajte na to da će Transportna zajednica raditi ruku pod ruku sa Vladom na postizanju pune integracije saobraćajne mreže Crne Gore u mrežu Evropske unije (EU) i to na temelju najviših standarda u ovoj oblasti. Podržaćemo vas u realizaciji infrastrukturnih projekata koji će unaprijediti povezanost unutar Crne Gore, ali i prema svim vašim susjedima“, poručio je Zakonjšek.

Spajić je upoznao sagovornika sa planovima na jačanju saobraćajne infrastrukture, sa akcentom na nastavak izgradnje auto-puta, te sa projektima u oblasti željezničkog i avio-saobraćaja.

„Geografska pozicija Crne Gore je naša komparativna prednost i moramo početi da valorizujemo taj resurs. Vrijeme je za bolje saobraćajne veze sa regionom. Gradimo partnerstva sa susjedima i evropskim partnerima za bolju saobraćajnu povezanost i zajednički rast“, rekao je Spajić.

U tom kontekstu, sagovornici su ocijenili da je potrebno pripremiti projekte za povlačenje sredstava koja su na raspolaganju Crnoj Gori u okviru Plana rasta EU.

Zakonješek je ponudio podršku Transportne zajednice u domenu potpune usaglašenosti zakonodavstva Crne Gore u oblasti saobraćaja sa pravnom tekovinom EU.

Sastanku je prisustvovao i ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

Transportna zajednica predstavlja međunarodnu organizaciju osnovanu sa ciljem razvoja saobraćajne mreže između EU i zemalja jugoistočne Evrope, čiji članovi su EU i šest zemalja Zapadnog Balkana – Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija.

Transportna zajednica je osnovana ugovorom o osnivanju potpisanim 12. jula 2017. godine u Trstu, a njegova svrha jeste da se pravila, principi i politike EU za transportno tržište prošire na Zapadni Balkan, kroz pravno obavezujući okvir.

Ugovor se primjenjuje u području drumskog, željezničkog, unutrašnjeg vodnog i pomorskog saobraćaja, sa ciljem razvoja transportne mreže između EU i šest zemalja Zapadnog Balkana.

