Spajić: Tivat primjer ostalim opštinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tivat se za kratko vrijeme transformisao u prestižnu nautičku i elitnu turističku destinaciju i tako postao reprezentativan primjer i ostalim, brzorastućim primorskim opštinama, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je danas čestitao Dan Opštine Tivat njenom predsjedniku Željku Komnenoviću, predsjedniku Skupstine Opštine Miljanu Markoviću, odbornicima i građanima.

„Grad koji se u rekordno kratkom vremenskom periodu transformisao u prestižnu nautičku i elitnu turističku destinaciju, sa prepoznatijivim kulturnim i sportskim sadržajima, reprezentativan je primjer i ostalim, brzorastućim primorskim opštinama. Domaćinsko vođenje javnih finansija, te jednak odnos prema svim investitorima, gostima i građanima, garant je dobrog poslovanja i stabilnog lokalnog budžeta“, navodi se u čestitki Spajića.

Imajući u vidu da je Boka jedan od najvrednijih prirodnih bisera, Spajić je naglasio da je pažijivo prostorno planiranje, snaženje ekološke svijesti i odgovornosti građana, te izgradnja i jačanje infrastrukturnih objekata, od krucijalne važnosti za cjelokupni razvoj države.

„Siguran sam da ćemo zajedničkim iskrenim zalaganjem u narednom četvorogodištu bilježiti izvanredne rezultate, naročito u ekonomiji, socijalnoj politici, kulturi i sportu, te jačanju integriteta institucija i državnih službenika“, zaključuje se u čestitki.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS