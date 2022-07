Spajić: Svaku platu sam donirao

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, tražio je od Centra za građansko obrazovanje (CGO) da, kao i u njegovom slučaju, objavi uporedne podatke za njegove prethodnike.

CGO je danas, između ostalog, saopštio da je Spajić, za 16 mjeseci mandata potrošio sa službene kartice 27,17 hiljada EUR za reprezentaciju i smještaj.

“Svaku sam platu donirao, a novac za službena putovanja za cijeli kabinet Ministarstva (koja su zaslužna za hedžing zahvaljujući kojem je država profitirala 120 miliona EUR) stvarno nijesam mogao. Dajte građanima uporedne podatke mojih prethodnika”, naveo je Spajić.

On je uz reagovanje dostavio i podatke, po kojima je, kako navodi, CGO u 2020. godini imao 513,45 hiljada EUR prihoda, a u prošloj 1,07 miliona EUR.

“Da li budžet od milion EUR godišnje nekima služi da se svakodnevno bave Evropom sad, a od javnih podataka i stavkama predviđenih budžetom prave senzacionalizam? Ohrabrujem NVO sektor u svom djelovanju i nadam se konkretnoj pomoći našoj zemlji u borbi protiv korupcije na koju se žmurilo 30 godina”, zaključio je Spajić.

