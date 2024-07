Spajić: Prioritet pristupanje SEPA-i

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prioritet Vlade u narednim mjesecima biće pristupanje Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), saopštio je premijer Milojko Spajić i podsjetio da je Centralna banka (CBCG) nedavno podnijela i formalnu aplikaciju za to.

“Naša privreda u ovom trenutku trpi ogromna opterećenja, zato Crna Gora ne smije izgubiti ni jedan jedini dan. Činimo sve da u kratkom roku stvari dovedemo u red” rekao je Spajić na sastanku koji je tokom njegovog boravka u Vašingtonu organizovan sa premijerom Islanda, Bjarnijem Benediktsonom.

Spajić je sa Benediktsonom, između ostalog, razgovarao o bliskoj saradnji u okviru NATO-a i jačanju bilateralnih odnosa za koje postoji obostrana spremnost.

“Crna Gora visoko cijeni činjenicu da je Island prva država koja je priznala njenu nezavisnost i koja je ratifikovala Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, te na tim pozicijama vidimo prostor za unapređenje naše saradnje”, poručio je Spajić.

Benediktson je saopštio da je ekonomski orijentisana politika Vlade ispravan pravac na koji treba da se fokusiraju sve zemlje, posebno male poput Islanda i Crne Gore.

“Island je primjer da mala ne znači i slaba zemlja. U tom smislu vaša ekonomska logika je najbolji put za Crnu Goru. Naše male države pokazuju da kontrolišu svoju sudbinu” rekao je Benediktson.

On je dodao da se Crna Gora sve snažnije pozicionira kao kredibilan partner sa kojim svi žele snažniju saradnju, što je zasluga Vlade koja je od formiranja imala zapažene rezultate na unutrašnjem ali i spoljnopolitičkom planu.

“Čestitam vam. Entuzijazam kojim pristupate poslu je očigledan i veliki je podsticaj za vašu zemlju”, neveo je Benediktson.

Sagovornici su ocijenili da dvije zemlje mogu snažnije sarađivati u oblasti aviosaobraćaja kao dio strategije za dalji turistički razvoj i pristup novim tržištima.

Na sastanku je ocijenjeno da je održavanje Samita u Vašingtonu na 75 godišnjicu od osnivanja istorijski trenutak koji dolazi u ključnom momentu za transatlantsku bezbjednost. Stoga je, kako su ocijenili, potrebno da NATO odgovara jedinstvom i odlučnošću – jačajući odbranu i odvraćanje, pružajući podršku Ukrajini i unapređujući globalna partnerstva.

