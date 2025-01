Spajić: Parlament da već sjutra usvoji budžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić pozvao je parlament da koliko je sjutra usvoji budžet.

“Parlamentarce koji vole podijum i blokade – da pošaljemo na par dana nezasluženog odmora. Mi jesmo za dijalog i kompromis – ali zbog prestanka mandata sutkinje Đuranović (koja je pritom uzela pozamašnu naknadu) ostaće na hiljade penzionera koji nemaju novca za grijanje i hranu i ne mogu više da čekaju njihovu milost kao fatamorganu”, napisao je Spajić na mreži X.

On je naveo da se nekadašnja sutkinja Ustavnog suda, Dragana Đuranović, nije žalila nijednom sudu (domaćim, Ustavnom ili strazburškom).

“Opozicioni Sovjetski savez odbija da se konsultuje Venecijanska komisija ili bilo koja druga institucija iz EU/Savjeta Evrope. Sutkinja Đuranović je uzela naknadu po prestanku funkcije. Sudski savjet imao istu praksu koju sprovodi godinama”, poručio je Spajić.

Prema njegovim riječima, procedura koja je “prekršena” podrazumijeva da sudije glasaju za svoj prestanak mandata – najveći konflikt interesa na planeti.

“Pokazali smo da smo puni razumijevanja i pokušali na sve načine da dođemo do kompromisa, ali je očigledno da je nekome interes da se zaustave penzije, investicije i EU put. Takav odnos se ne smije tolerisati”, zaključio je Spajić.

