Spajić i Vuković u utorak pred Odborom o Evropi sad 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet saslušaće u utorak premijera Milojka Spajića i ministra finansija Novicu Vukovića, u vezi sa programom Evropa sad 2.

Inicijativu za saslušanje Spajića i Vukovića na temu Upoznavanje sa dokumentima o načinima sprovođenja najavljenih ekonomskih reformi kroz program Evropa sad 2, podnijeli su poslanici opozicije Nikola Milović, Nikola Rakočević, Mihailo Anđušić, Mirsad Nurković, Boris Mugoša i Miloš Konatar.

Odbor će u ponedjeljak obaviti saslušanje ministra energetike Saše Mujovića, predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, Vladimira Čađenovića i Vladimira Ivanovića, predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora Elektroprivrede Milutina Đukanovića i Ivana Bulatovića, kao i članova Senata Državne revizorske institucije Zorana Jelića i Milana Dabovića.

Njih će članovi Odbora saslušati na temu Finansijsko stanje i poslovanje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, u kontekstu negativnih nalaza državne revizorske institucije povodom izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja kompanije za 2022. godinu.

