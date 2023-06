﻿Spajić: Fond PIO će nastaviti da postoji i isplaćuje penzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) će nastaviti da postoji i isplaćuje penzije i poslije primjene programa Evropa sad 2.0, saopštio je lider pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

“Fond PIO je suštinski prestao da postoji 2009. godine, to jest ne funkcioniše kao fond, već je jedna od 94 budžetske jedinice u trezorskom sistemu države”, naveo je Spajić na svom Twitter profilu.

Kako je dodao, on je protočni bojler trezorskog sistema države Crne Gore, koji prima novac iz trezora i koji penzionerima distribuira penzije.

