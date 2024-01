Spajić: Energetika važan resurs Crne Gore

Podgorica, Davos, (MINA-BUSINESS) – Energetika je važan resurs kojim Crna Gora raspolaže i da bi ga država u punom kapacitetu stavila u službu razvoja, potrebne su joj najbolje tehnologije i kredibilni partneri, rekao je premijer Milojko Spajić.

Tokom učešća na 54. godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, Spajić se sastao predsjednikom i globalnim izvršnim direktorom japanske kompanije JERA, Jukiom Kanijem.

Iz premijerovog kabineta rekli su da je Spajić predstavio energetske potencijale Crne Gore ističući da Vlada strateški pristupa pitanju energetske tranzicije i sa posebnom pažnjom razmatra potencijalna partnerstva.

„Energetika je važan resurs kojim Crna Gora raspolaže. Da bismo ga u punom kapacitetu stavili u službu razvoja, potrebne su nam najbolje tehnologije i kredibilni partneri”, poručio je Spajić.

Navodi se da je Kani iskazao interesovanje za nastavak komunikacije sa resornim ministarstvom kako bi se detaljnije upoznali sa energetskim portfolijom i razmotrili modele potencijalne saradnje.

Dodaje se da je sastanku prisustvovao korporativni potpredsjednik, izvršni i finansijski direktor Kazuo Sakairi.

U saopštenju se navodi da je JERA jedna od najvećih svjetskih energetskih kompanija koja je 50-50 odsto u vlasništvu dvije državne energetske kompanije Japana.

