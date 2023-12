Spajić danas na godišnjem sastanku sa privrednicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sastanak privrednika sa premijerom Milojkom Spajićem i ministrima biće danas održan u prostorijama Privredne komore (PKCG).

“To je tradicionalni sastanak privrednika sa predsjednikom Vlade i ministrima, tokom kojeg će se razgovarati o aktuelnoj ekonomskoj situaciji, izazovima koji nas očekuju, te mogućnostima za unapređenje poslovnog ambijenta”, saopšteno je iz PKCG.

Sastanku će prisustvovati potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeljoshaj, kao i ministri finansija, saobraćaja i pomorstva i prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Novica Vuković, Filip Radulović i Janko Odović.

Sa privrednicima će razgovarati i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, ministar energetike i rudarstva Saša Mujović, turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera Vladimir Martinović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković i javne uprave Marash Dukaj.

Sastanak počinje u 11 sati, a shodno agendi, Spajić će odgovarati na pitanja privrednika i sa njima razmijeniti mišljenje o perspektivi crnogorske privrede, dok će u terminu od 13 do 15 sati na pitanja privrednika odgovarati ministri.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS