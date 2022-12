Spajaju upravu i inspekciju za kocku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada planira da Sektor igara na sreću izdvoji iz Uprave prihoda i carina i da formira posebnu upravu, saznaju Vijesti.

Odluka o tome biće donijeta na nekoj od prvih narednih sjednica Vlade.

Izvor Vijesti je objasnio da je ključna namjera formiranja posebne uprava za igre na sreću kako bi se inspekcija za igre na sreću vratila u tu upravu i omogućila funkcionalan rad i bolju kontrolu nad priređivačima igara na sreću.

”Inspekcija je trenutno van sistema zbog čega je nemoguće da se ostvari puni nadzor nad priređivačima. Drugi razlog formiranja ove uprave su izmjene i dopune zakona o igrama na sreću koje su u pripremi i novi zakon koji se sprema i koji će tretirati fokus samostalne uprave. Sada u sistemu poreza i carina nije moguće imati fokus na primjenu novog sveobuhvatnog zakona”, objasnio je izvor Vijesti.

U koncipiranju nove uprave za igre na sreću, kako je objašnjeno, biće uzeta i regionalna iskustva.

Inspekcija za igre na sreću je izdvojena iz Uprave za igre na sreću 2012. godine i pripojena drugoj novoosnovanoj Upravi za inspekcijske poslove.

Više direktora Uprave za igre na sreću je nakon toga isticalo da zbog razdvajanja imaju probleme u radu i da oni ne mogu da narede ili zatraže kontrole priređivača koje bi obavezale inspekciju i da ih urade, već da mogu samo da podnesu prijavu kao bilo koja druga institucija ili građanin. To je uticalo da se kontrole pojedinih priređivača obavljaju sa velikim zakašnjenjima ili nakon što prestane pojava na koju je prijavom ukazano.

Početkom prošle godine Uprave za igre na sreću je pripojena tadašnjoj Poreskoj upravi, a ubrzo su spojene i Poreska uprava i Uprava carina u jednu instituciju.

