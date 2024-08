S&P povećao kreditni rejting Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija Standard & Poor’s (S&P) povećala je kreditni rejting Crne Gore sa B na B+, uz stabilne izglede, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“To predstavlja svojevrsnu potvrdu uspješnosti ekonomske politike Vlade, naročito imajući u vidu da je to drugo uzastopno poboljšanje ocjene kreditnog rejtinga za samo deset mjeseci. Prethodno su poboljšali izglede crnogorske ekonomije iz stabilnog u pozitivan, u martu ove godine”, navodi se u saopštenju.

Prema izvještaju ove agencije, ključni faktori za poboljšanje kreditnog rejtinga bili su značajno smanjenje javnog duga, snažan nominalni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i kontinuirani napredak u strukturnim reformama koje prate proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), uz poseban doprinos oporavka sektora turizma, koji je osigurao jaču poziciju Crne Gore u pogledu platnog bilansa.

“Povećanje kreditnog rejtinga, kao jednog od najznačajnijih ekonomskih parametara države, u Ministarstvu finansija doživljavamo priznanjem za uložene napore i ostvarene rezultate, ali i kao podstrek posvećenom nastavku ekonomskog razvoja države i predstojećim reformama, čiji je vodeći cilj napredak i unaprjeđenje standarda građana, uz punu finansijsku stabilnost”, dodaje se u saopštenju.

Najnoviji izvještaj S&P pokazuje da je rejting Crne Gore podržan snažnim izgledima za rast zemlje, dugoročnim benefitima od strukturnih reformi u vezi sa procesom pristupanja EU i relativno niskim troškovima servisiranja duga.

Analitičari S&P ocijenili su da se ključni ciljevi Vlade odnose na unapređenje pregovora o pristupanju EU i intenziviranje borbe protiv korupcije, što posebno ohrabruje budući da Crna Gora želi da opravda status prve naredne članice Unije.

“Izvještaj S&P pomoći će Crnoj Gori da unaprijedi imidž investicione destinacije, budući da je konstatovano i da trenutni projekti u sektoru nekretnina, energetike i ugostiteljstva nastavljaju da privlače kapital, podržavajući rast”, naveli su iz Ministarstva.

Kako su dodali, ohrabruje i očekivanje S&P da bi fiskalni rezultat mogao da nadmaši ciljeve koji su podržani faktorima kao što su potencijalno veći prihodi od turizma i dodatni grantovi EU koji prate proces pristupanja Crne Gore.

“Prognozira se i da će deficit budžeta u prosjeku iznositi tri odsto BDP-a do 2027. godine, što implicira samo neznatno povećanje neto duga do 2027. godine. Troškovi otplate duga ostaju niski, dok su očekivanja da će izdaci za kamate u prosjeku iznositi blizu pet odsto prihoda”, navodi se u saopštenju.

Nastavak izgradnje dalje dionice auto-puta Bar-Boljare, u značajnoj mjeri će se finansirati grantovima i povlašćenim zajmovima od EU i međunarodnih finansijskih institucija, smanjujući pritisak na javne finansije.

Konstatovano je i da bankarski sektor u Crnoj Gori pokazuje snažnu likvidnost, ostajući stabilan i otporan, oslanjajući se pretežno na domaće depozite.

“Drugo uzastopno poboljšanje ocjene kreditnog rejtinga, kao jednog od ključnih ekonomskih parametara, predstavlja snažan pokazatelj stabilnosti i napretka koji je Crna Gora ostvarila, naročito u domenu fiskalne politike i ekonomskih reformi”, rekli su iz Ministarstva.

U konačnom, unaprijeđena ocjena kreditnog rejtinga od renomirane međunarodne agencije, osim što predstavlja potvrdu stabilnosti javnih finansija i odgovorne ekonomske politike, uticaće i na bolji status države kod međunarodnih finansijskih institucija, sigurniji bankarski sektor, veću atraktivnost Crne Gore kao investicione destinacije i bolju pregovaračku poziciju u procesu pristupanja EU, kao najvažnijem spoljnopolitičkom cilju.

