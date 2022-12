S&P indeks pao četvrti dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak indeks S&P 500 pao četvrti dan zaredom, dok ulagači procjenjuju koliko će američka centralna banka podići kamatne stope i može li ekonomija izbjeći recesiju.

Dow Jones je skliznuo 1,03 odsto na 33.596 bodova, dok je S&P 500 pao 1,44 odsto na 3.941 poen, a Nasdaq indeks dva odsto na 11.014 bodova, prenosi Hina.

Posljednjih dana vlada neizvjesnost na tržištu, jer investitori strahuju da američka ekonomija neće izbjeći recesiju naredne godine, s obzirom na agresivno povećanje kamatnih stopa centralne banke, Federalne rezerve (Fed) ove godine.

Izvršni direktor JPMorgan Chase-a, Jamie Dimon, saopštio je da će inflacija oslabiti kupovnu moć stanovništva i da će vjerovatno uslijediti blaga recesija, dok analitičari Bank of America procjenjuju da u narednoj godini slijede tri kvartala blagog ekonomskog pada.

Ovo su samo posljednje u nizu procjena da američka ekonomija ide ka recesiji. Pitanje je samo da li će to biti plitko ili nešto dublje.

To je rezultat visoke inflacije, zbog čega Fed od početka godine agresivno podiže ključne kamatne stope.

Nakon niza povećanja kamatnih stopa od 0,75 procentnih poena, tržište procjenjuje da će čelnici centralne banke na sjednici naredne sedmice podići kamate 0,5 procentnih poena.

Očekivanja usporavanja rasta kamatnih stopa podstakla su indeks S&P 500 na rast od skoro 14 odsto u oktobru i novembru, ali prema posljednjim ekonomskim pokazateljima, popuštanje inflacionih pritisaka ne ide tako brzo kako su se investitori nadali.

Dakle, ključna pitanja ostaju otvorena – do kojeg nivoa će Fed podići kamatne stope, na 4,75 ili pet odsto, kao i koliko će dugo ostati na tim nivoima.

Trenutno se ključne kamatne stope kreću od 3,75 do četiri odsto, što je najviši nivo od početka 2008. godine.

U većini od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su u utorak pale, a najviše u tehnologiji, energetici i komunikacijama.

Cijene dionica su pale i na evropskim berzama. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,61 odsto na 7.521 poen, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,72 odsto na 14.343 boda, a pariski CAC 0,14 odsto, na 6.687 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS