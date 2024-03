S&P 500 pao treći uzastopni dan

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 pao je u utorak treću uzastopnu trgovinu.

Širi tržišni indeks skliznuo je 0,28 odsto i zatvorio na 5.203,58, dok je Nasdaq Composite izgubio 0,42 odsto, završivši na 16.315,7. Dow Jones Industrial Average pao je 31,31 bod ili 0,08 odsto, na 39.282,33 boda.

Dnevna akcija označila je zahlađenje u odnosu na prošlu sedmicu, kada su sva tri indeksa završila rekordno u četvrtak, a Dow se približio nivou od 40.000, prenosi SEEbiz.

Raznolika grupa dionica koje su porasle u utorak uključivala je Teslu, koja je dobila gotovo tri odsto u preokretu za proizvođača električnih vozila koji je do sada posrtao ove godine.

Dionice Seagate Technology porasle su oko 7,4 odsto nakon nadogradnje na overweight u Morgan Stanleyu zbog optimizma u vezi s umjetnom inteligencijom. Krispy Kreme ojačao je 39 odsto nakon što je prodavac krofni najavio da će proširiti svoje partnerstvo s McDonald’som.

“Tržište se širi, donosi više tih cikličkih sektora i to je potkrijepljeno podacima koji pristižu koji sugerišu da je privreda još u dobrom stanju, ali da je inflacija još pozitivna i iznad cilja”, rekao je viši investicioni direktor strateg u U.S. Bank Asset Management, Tom Hainlin.

Ekonomski podaci objavljeni u utorak bili su mješoviti, pokazujući veće narudžbe za trajnu robu nego što se očekivalo, ali slabljenje povjerenja potrošača.

To bi trebalo da bude relativno mirna skraćena sedmica da zaključimo mjesec, rekao je analitičar investicione strategije u Bairdu, Ross Mayfield.

Ulagači uglavnom čekaju objavu najnovijih podataka o izdacima za ličnu potrošnju i otvaranju tržišta rada.

Glavni indeksi bilježe peti uzastopni dobitnički mjesec. Široki tržišni indeks porastao je više od dva odsto u martu. Nasdaq Composite bilježi napredak od 1,4 odsto za taj period, dok je Dow porastao 0,7 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS