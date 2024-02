S&P 500 indeks dostigao novi rekord

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je prošle sedmice S&P 500 indeks dostigao novi rekordni nivo, zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima američkih kompanija, dok su na evropskim berzama cijene dionica pale.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice ojačao 1,4 odsto, na 38.654 boda, dok je S&P 500 porastao 1,4 odsto, na 4.958 poena, a Nasdaq indeks 1,1 odsto, na 15.628 bodova.

Tako su indeksi porasli četvrtu sedmicu zaredom, pri čemu su S&P 500 i Dow Jones dostigli nove rekordne nivoe, prenosi SEEbiz.

To se najviše zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija, posebno tehnoloških divova, kao što su Meta Platforms i Amazon.com.

Doduše, neke su velike kompanije, kao što su Apple, Alphabet i Microsoft ostvarile nešto slabije rezultate nego što su se ulagači nadali, no od 230 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvještaje, njih oko 80 odsto ostvarilo je veću zaradu nego što su analitičari očekivali.

Zbog toga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz S&P 500 indeksa u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu porasle prosječno 7,8 odsto, dok se početkom godine očekivao rast zarada 4,7 odsto.

U fokusu ulagača bila je prošle sedmice i sjednica čelnika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed). Kao što se očekivalo, ostavili su kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto, ali u saopštenju su naveli da ne očekuju smanjenje kamata dok ne budu čvrsto uvjereni da se inflacija stabilno spušta prema ciljanom nivou od dva odsto.

Zbog toga su sasvim splasnule nade ulagača da će Fed početi smanjivati kamate već u martu. Čini se i da će kamate ostati povišene duži period nego što se očekivalo, s obzirom na najnovije podatke s američkog tržišta rada.

U petak je objavljeno da je u januaru broj zaposlenih porastao 350 hiljada, gotovo dvostruko više nego što se očekivalo, a i plate su porasle neočekivano snažno. A to pokazuje da će potrošnja, a time i pritisci na inflaciju i dalje biti pojačani.

Međutim, ti su podaci u petak ostali u drugom planu jer su ulagače ohrabrili poslovni rezultati Mete i Amazona.

Za razliku od najveće svjetske berze, na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,3 odsto, na 7.615 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,25 odsto, na 16.918 bodova, a pariski CAC 0,6 odsto, na 7.592 boda.

Doduše, poslovni rezultati evropskih kompanija bolji su od očekivanja, ali ulagači su oprezni jer se čini da ni Evropska centralna banka neće smanjiti kamate tako brzo kako su se ulagači nadali.

