S&P 500 i Nasdaq na novim rekordima

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 popeo se na novi rekord u utorak nakon što je predsjednik američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell upozorio na opasnosti predugog držanja visokih kamatnih stopa.

Indeks širokog tržišta porastao je 0,07 odsto na 5.576,98 za svoje 36. rekordno zatvaranje godine. Nasdaq Composite dodao je 0,14 odsto na zatvaranje na 18.429,29, takođe završivši dan na rekordu.

Oba su indeksa tokom sesije dotaknula nove najviše nivoe svih vremena. Dow Jones je pao 52,82 boda ili 0,13 odsto i završio na 39.291,97, prenosi SEEbiz.

Powell je rekao da bi držanje povišenih kamatnih stopa predugo moglo riskirati dalji ekonomski rast, naizgled nagovještavajući da centralna banka razmatra zauzimanje manje restriktivnog stava.

“Prekasno ili premalo smanjenje ograničenja politike moglo bi neopravdano oslabiti ekonomsku aktivnost i zapošljavanje”, rekao je Powell u sklopu svog polugodišnjeg ažuriranja monetarne politike.

On je naveo da bi više dobrih podataka ojačalo njihovo povjerenje da se inflacija održivo kreće prema dva odsto.

Powell će nastaviti sa svjedočenjem ove sedmice pred Kongresom u srijedu pred Odborom za finansijske usluge Predstavničkog doma. Njegove izjave dolaze uoči ključnih podataka o inflaciji koji stižu kasnije ove sedmice, s junskim indeksom potrošačkih cijena u četvrtak i indeksom proizvođačkih cijena u petak.

Globalni voditelj tržišne strategije u TradeStationu, David Russell, rekao je da tržište rada slabi i Powell počinje obraćati pažnju.

“On prepoznaje da je politika restriktivna i da je postignut napredak u pogledu inflacije. Ovo potencijalno postavlja temelje za ‘Powell put’ kasnije tokom godine”, dodao je Russell.

Nvidia je ojačala 2,5 odsto nakon što je KeyBanc povisio ciljnu cijenu za proizvođača čipova na 180 USD, što implicira povećanje od 40 odsto u odnosu na zatvaranje u ponedjeljak.

