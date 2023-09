Solarne elektrane vodeći faktor energetske tranzicije

Nikšić, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Ulaganje u izgradnju solarnih izvora energije trenutno je preovlađujući trend u energetskoj tranziciji u cijelom svijetu, ocijenjeno je na sajmu energetike u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kojem su prisustvovali predstavnici Elektroprivrede (EPCG).

Delegacija EPCG, koja na poziv partnerske kompanije UGTR boravi u desetodnevnoj posjeti SAD-u, obišla je jedan od najvećih sajmova energetike u svijetu i najveći te vrste u SAD-u u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE) – Solar power international i upoznala se sa najnovijim svjetskim dostignućima i trendovima u toj oblasti.

Boravak na sajmu, koji je okupio predstavnike 15 hiljada kompanija iz 146 zemalja svijeta, sa ukupno više od 50 hiljada učesnika, iskorišćen je i za održavanje niza sastanaka sa predstavnicima američkih i internacionalnih kompanija, među kojima su renomirane firme Nextracker, Shoals i Tesla Energy iz SAD-a i Hanwha Qcells iz Južne Koreje.

“Bila je to izuzetna prilika i za predstavljanje projekata koje u oblasti OIE realizuje EPCG, samostalno ili u saradnji sa kompanijama UGTR i Hyundai Engineering, kao i razmatranje mogućnosti za uspostavljanje partnerskih odnosa. Zajednička je ocjena da je ulaganje u izgradnju solarnih izvora energije trenutno preovlađujući trend u energetskoj tranziciji u cijelom svijetu“, navodi se u saopštenju.

Nextracker je vodeći svjetski proizvodjač sistema za postavljanje solarnih panela sa jednoosnim praćenjem kretanja sunca tokom dana. Napredna tehnička i softverska rješenja omogućavaju maksimalnu proizvodnju električne energije.

Shoals je vodeća svjetska kompanija u proizvodnji komponenti za povezivanje solarnih panela, čija napredna tehnička rješenja znatno smanjuju troškove i skraćuju vrijeme izgradnje solarnih elektrana.

Hanwha Qcells je jedan od vodećih svjetskih proizvođača solarnih panela, visoke efikasnosti i dugog životnog vijeka.

Delegacija EPCG, predvođena predsjednikom Odbora direktora Milutinom Đukanovićem i izvršnim direktorom Nikolom Rovčaninom, posjetu SAD-u nastavlja i naredna četiri dana, tokom kojih će takođe biti organizovani susreti sa predstavnicima kompanija zainteresovanih za ulaganja u energetski sektor u ovom dijelu Evrope.

Planirana je i posjeta solarnoj elektrani Townsite Solar u Nevadi, snage 232 megavata (MW), koja u svom sastavu posjeduje i baterijsko postrojenje kapaciteta 90 megavat sati (MWh), te jednoosne tracking sisteme proizvođača Nextracker iz SAD-a.

