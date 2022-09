Socijalni dijalog u posljednje dvije godine na minimumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalni dijalog u Crnoj Gori se, u poslednje dvije godine, nalazi na minimumu, što je direktna posljedica ukupnih dešavanja, počev od kovid krize, nestabilne političko-ekonomske situacije u državi, do aktuelnih dešavanja u Ukrajini.

To je konstatovano na sastanku predsjednika Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predraga Mitrovića i generalnih sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) Srđe Kekovića i Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) Duška Zarubice, kao i članova njihovog najužeg rukovodstva.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju UPCG, USSCG i SSCG, učesnici sastanka su razgovarali o konkretnim mjerama i preporukama koje socijalni partneri treba da primijene u narednom periodu, kako bi aktuelizovali neophodne procese i dodatno podstakli promjene koje imaju za cilj održivost crnogorske privrede i očuvanje radnih mjesta.

“Zajednički je konstatovano da se socijalni dijalog u Crnoj Gori, u poslednje dvije godine, nalazi na takozvanom minimumu, a da je takvo stanje direktna posljedica ukupnih dešavanja – počev od kovid krize, nestabilne političko-ekonomske situacije u zemlji, do aktuelnih dešavanja u Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, predstavnici UPCG, USSCG i SSCG su dogovorili da će, u skladu sa ulogom i nadležnostima sva tri partnera, intezivirati socijalni dijalog i djelovanje usmjeriti na rješavanje zajedničkih pitanja, od interesa za položaj i poslodavaca i zaposlenih.

“Oživljavanje pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru, kako je najavljeno, mogla bi biti aktivost kojom će ta saradnja i započeti”, rekli su iz UPCG, USSCG i SSCG.

