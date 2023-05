Snažno posvećeni diverzifikaciji turističkog tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) će i dalje biti posvećena promociji Crne Gore kao cjelogodišnje destinacije, te će posebnu pažnju posvetiti promociji ponude centralnih i sjevernih krajeva, kao i razvoju specifičnih vidova turizma, među kojima su kongresni i ruralni.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da će održivi razvoj turizma, te održivo korišćenje svih prirodnih potencijala koje Crna Gora posjeduje, ostati i dalje smjernica za svako djelovanje NTO zajedno sa drugim subjektima iz djelokruga turizma.

„Radićemo na promociji turističke ponude Crne Gore na tržištima Zapadne i Centralne Evrope, baltičkih zemalja, Skandinavije, Bliskog istoka, Kazahstana, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), naravno i na tržištu regiona. Nadamo se da će naše promotivne aktivnosti pratiti i diverzifikacija proizvoda i usluga kako bi na svim tim tržištima bili atraktivni“, kazala Tripković Marković u intervjuu za Glasnik Privredne komore (PKCG).

Ona je podsjetila da je prethodni period bio pun izazova za turizam, međutim prethodna sezona pokazala je da je turizam grana koja pokazuje mogućnost brze regeneracije, te u ovu godinu ulaze znatno osnaženi.

„Ipak, moramo biti svjesni da su određene posljedice pandemije covid-19, ali i inflacije i dalje prisutni. Stoga, poučeni prethodnim iskustvom, bićemo spremni da djelujemo u slučaju izazovnih međunarodnih dešavanja u cilju maksimalnog neutralisanja negativnih posljedica“, navela je Tripković Marković.

Međunarodna istraživanja, poput istraživanja Evropske komisije za putovanja (ETC) pokazuju da je Crna Gora u kontinuitetu pri vrhu liste TOP 10 najbolje ocijenjenih turističkih destinacija Evrope.

„Ohrabrujuće su i najave, rezervacije, kao i komentari na online platformama za putovanja“, dodala je Tripković Marković.

Ona je, odgovarajući na pitanje koje su to nove turističke atrakcije i ponuda koja će biti dostupna ovog ljeta u našoj zemlji, kazala da je novitet koji će obilježiti ovu ljetnju sezonu žičara koja će prevoziti putnike sa obale u Kotoru do Lovćena, pružajući im veličanstven pogled na cijeli Bokokotorski zaliv.

„Putnici će se za svega 12 minuta vožnje popeti na 1,35 hiljada metara nadmorske visine. Turističku ponudu za ovu godinu će obogatiti i otvaranje luksuznih hotela na primorju, ali i sjeveru Crne Gore. Crna Gora ima bogatu ponudu aktivnog odmora, koja je sve popularnija među stranim turistima“, kazala je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, panoramske rute čine značajan dio ponude ovog vida turizma. Jedna od novina u Tivtu jeste i razvoj panoramske rute Život na Luštici, kružne ceste od 30 kilometara oko poluostrva Luštica, koja prolazi kroz mnoga slikovita mjesta na poluostrvu sa kojih se pruža prekrasan pogled na Boku kotorsku.

“Još jedna popularna ruta na primorju, između dvije čarobne obale, obuhvata znamenitosti, srednjovjekovne manastire na ostrvima razuđenog Skadarskog jezera, kao i morsku obalu barske rivijere. U centralnom dijelu Crne Gore nezaobilazna je ruta Krug oko Korita, sa koje se pruža nevjerovatan pogled na impresivni masiv Prokletija“, objasnila je Tripković Marković.

Na sjeveru Crne Gore ističe se panoramska ruta Durmitorski prsten, koja zbog posebne ljepote Durmitora privlači veliki broj turista. Ljubitelje aktivnog turizma očekuje rafting u najdubljem kanjonu u Evropi, istraživanje divlje prašume Biogradske gore, obilazak Plave špilje i Lipske pećine, ali i kajtsurfing, paraglajding i brojne druge aktivnosti.

„Pored toga, Crna Gora ima bogatu ponudu seoskog turizma, koji se tokom posljednjih godina razvija i na jugu zemlje. Sa preko 200 domaćinstava, smještena u idiličnoj netaknutoj prirodi, Crna Gora je idealna destinacija za turiste koji žele da uživaju u prirodi, domaćim proizvodima, kao i svemu onome što seoski turizam podrazumijeva“, kazala je Tripković Marković.

Na pitanje koji su to glavni izazovi sa kojima se suočavaju, Tripković Marković je odgovorila da iako je Crna Gora sve više prepoznata kao cjelogodišnja destinacija, problem sezonalnosti i dalje ostaje izražen u pojedinim regijama.

„U cilju smanjenja sezonalnosti, NTO je intenzivirala aktivnosti u dijelu razvoja i promocije posebnih oblika turizma, kao što su aktivni, ruralni, luksuzni i MICE, koje karakteriše posjeta destinacije u periodu van sezone. MICE turizam, odnosno poslovna putovanja su odlična prilika da se razvijamo kao cjelogodišnja destinacija. Crnogorski kongresni biro, u okviru NTO, usmjeren je ka promociji ovog vida ponude na raznim tržištima“, rekla je Tripković Marković.

Veliki izazov za Crnu Goru kao turističku destinaciju predstavlja i, kako je dodala, unapređenje putne infrastrukture, te je otvaranje dionice auto-puta značajan pomak na polju bolje povezanosti sjevera i juga. Takođe, jedan od izazova jesu i smještajni kapaciteti na sjeveru zemlje, ali i tu je osjetan pomak imajući u vidu najavu za otvarenje novih hotela u Kolašinu.

„Naravno, glavni izazov za NTO jeste što druge destinacije izdvajaju značajno veća sredstva za promociju svojih zemalja“, zaključila je Tripković Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS