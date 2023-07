Snažnijim povezivanjem do veće iskorišćenosti sredstava iz IPA fondova

Podgorica, Skoplje, (MINA-BUSINESS) – Snažnijim regionalnim povezivanjem može se postići veća iskorišćenost sredstava iz IPA fondova, ocijenjeno je na regionalnom sastanku IPA struktura u Skoplju.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je regionalnom sastanku, u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), prisustvovala crnogorska delegacija koju predvodi resorni ministar Aleksandar Damjanović.

“Regionalna saradnja u identifikaciji ključnih razvojnih oblasti i reformskih potencijala, kako na unapređivanja pravnog, ekonomskog i socijalnog okvira pojedinačnih zemalja, tako i na nivou efikasnije i adekvatnije apsorpcije finansijske podrške Evropske unije (EU) za uspostavljanje političke stabilnosti, bezbjednosti i ekonomskog prosperiteta regiona, ključni su faktori napretka i približavanja naših zemalja članstvu u EU“, poručio je Damjanović u uvodnom obraćanju.

Imajući u vidu da predstoji implementacija IPA III finansijske perspektive, i da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da obezbijede dalju izgradnju i održivost institucija sa stabilnom i kredibilnom strukturom za programiranje i implementaciju, crnogorsko Ministarstvo finansija pokrenulo je inicijativu za okupljanje zemalja regiona, kako bi se na jednom mjestu, u otvorenom i prijateljskom razgovoru, razmotrili izazovi u radu i razmijenili projektni planovi u cilju što bolje iskorišćenosti IPA fondova, te skrenula pažnja Evropskoj komisiji (EK) na identifikovane potrebe regiona.

Regionalni pristup EU prema zemljama Zapadnog Balkana, kako je Damjanović ocijenio, predstavlja društveno-ekonomski koncept, koji igra značajnu ulogu u održivom razvoju regiona, ali i nacionalnih ekonomija.

On je naveo da povlačenje što više sredstava iz IPA fondova, kojima države finansiraju ključne reforme, treba da bude prioritet svih institucija, dok je uspješnost u ovom procesu jedan od najboljih indikatora ukupnog unapređenja institucionalnog sistema.

Nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, saopštila je da je u prethodnih godinu Ministarstvo napravilo značajne pomake kada su u pitanju administrativni kapaciteti i kadrovska politika unutar IPA strukture, te da Crna Gora sada spremnije dočekuje faze planiranja, ugovaranja i samog sprovođenja projekata.

„Međutim, evropske institucije se mijenjaju, pa samim tim i naša administracija treba da se modernizuje i prilagođava novim okolnostima, što znači da se usvajanje standarda, odnosno puno ovladavanje procedurama, može postići isklučivo kroz kontinuirano učenje i usavršavanje, odnosno spremnost na saradnju, kao najvažnije konstante za uspješan evropski put“, rekla je Raičević.

Učesnicima se, u ime domaćina, obratio ministar finansija Sjeverne Makedonije Fatmir Besimi, kao i predstavnik GIZ-a David Oberhuber.

Sastancima su prisustvovali predstavnici ministarstava finansija i evropskih poslova iz cijelog regiona, odnosno struktura u čijoj je direktnoj nadležnosti programiranje i upravljanje programima finansiranim iz EU fondova.

