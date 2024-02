Snažan rast tehnološkog sektora

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 porastao je u petak jer su kvartalni rezultati tehnoloških kompanija, uključujući Facebookovu krovnu firmu Meta, podstakli sektor te nakon izvještaja o zapošljavanju koje je bilo bolje od očekivanog.

Široki tržišni indeks dodao je 1,3 odsto, dok je Nasdaq Composite porastao 1,9 odsto. Dow Jones Industrial Average dodao je 220 bodova ili 0,5 odsto.

Dionice Mete skočile su više od 21 odsto nakon što je div društvenih medija rezultatima nadmašio prkosio očekivanjima analitičara. Facebookova krovna kompanija takođe je najavila da će prvi put isplatiti kvartalnu dividendu i odobrio je program otkupa dionica vrijedan 50 milijardi USD. Dionice Amazona skočile su sedam odsto nakon dobrih rezultata u četvrtom tromjesečju, prenosi SEEbiz.

Rast tehnoloških dionica pomogao je preusmjeriti fokus ulagača s gorućeg izvještaja o radnim mjestima ranije u petak. Referentni prinos desetogodišnjih obveznica skočio je 17 baznih bodova na 4,02 odsto nakon što je vlada izvijestila da je američka privreda u januaru otvorila 353 hiljade radnih mjesta, znatno iznad procjene Dow Jonesa od 185 hiljada.

“Današnja cjenovna akcija je prikaz koji tehnologija može odvojiti od priče o stopama i trgovati više na osnovama”, rekao je suglavni direktor za investicije Certuityja, Dylan Kremer.

Izvještaj je takođe uključilo podatke o inflaciji u obliku rasta plata većeg od očekivanog. Plate su porasle 4,5 odsto na godišnjem nivou, više od prognoziranih 4,1 odsto. Ovo dolazi nakon što je predsjednik Fed-a Jerome Powell ove sedmice signalizirao da je smanjenje stope u martu malo vjerovatno.

Dionice su na putu završiti sedmicu s rastom uprkos padu u srijedu. Dow i Nasdaq s 30 dionica porasli su otprilike jedan odsto od početka sedmice, dok je S&P 500 porastao 1,2 odsto.

